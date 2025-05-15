交战对手乌克兰和俄罗斯正在准备举行三年多来的首次直接会谈。不过，俄罗斯总统普京不会出席此次会谈。

乌克兰总统泽连斯基周四呼吁在伊斯坦布尔与普京举行面对面会谈。然而，俄罗斯代表团仅包括一支级别较低的队伍。

一名乌克兰官员否认了俄罗斯媒体的报道，称双方尚未就何时开始原定于周四在土耳其举行的会谈达成协议。

乌克兰国家安全与国防委员会官员安德烈·科瓦连科在Telegram上表示，有关会谈将于上午10点开始的报道“没有计划，也不属实”。

自 2022 年 2 月开始发动袭击起至今，已有数万人丧生。俄罗斯占领了乌克兰约五分之一的领土，这被认为是自二战以来欧洲最严重的冲突之一。

普京上周表示愿意于5月15日在伊斯坦布尔举行会晤，以响应乌克兰和欧洲国家提出的30天无条件停火的呼吁。

泽连斯基接受了这一提议，但本周发表声明表示，如果普京不亲自出席和谈，就表明他对和平并不真正感兴趣。

他说：“这是他的战争……所以应该与他进行谈判。”

克里姆林宫代表团将由普京的强硬派顾问、前文化部长弗拉基米尔·梅金斯基率领。梅金斯基也参与了2022年的谈判。

参与此前美国主持的会谈的首席谈判官普京、外交部长谢尔盖·拉夫罗夫和克里姆林宫外交政策顾问尤里·乌沙科夫没有被列入本次的克里姆林宫代表团名单中。

欧洲制裁警告

梅金斯基被视为在维护俄罗斯对乌克兰的历史主权方面具有影响力的人物。

另外三名谈判代表分别是俄罗斯外交部副部长米哈伊尔·加卢津、国防部副部长亚历山大·福明和俄罗斯军事情报局局长伊戈尔·科斯秋科夫。

欧洲领导人表示，如果伊斯坦布尔会谈未能取得成果，他们将迅速对俄罗斯实施新的制裁。

会谈前夕泽连斯基表示，乌克兰将根据谁代表莫斯科来决定下一步“步骤”。

泽连斯基表示：“乌克兰已准备好接受任何形式的谈判，我们不惧怕会谈。我正在等待明天谁会从俄罗斯来到土耳其。然后我会决定乌克兰应该采取哪些措施。”

俄罗斯认为会谈应该解决冲突的“根本原因”。这包括“去纳粹化”和乌克兰解除武装。

他还重申乌克兰必须放弃俄罗斯军队占领的领土。

基辅表示不会承认其领土属于俄罗斯。不过，泽连斯基承认，乌克兰只能通过外交手段收复这些土地。

美国国务卿马可·卢比奥将于周五访问伊斯坦布尔。卢比奥周三在土耳其举行的北约会议上会见了乌克兰外交部长安德烈·西比加。

美国总统唐纳德·特朗普周三表示，他可以在土耳其发挥调解作用。

特朗普在中东之行中对陪同他的记者说：“我想如果我不在那里，普京就不会在那里。”

特朗普表示：“我知道你想让我去那里，而且这是有可能的。如果我们能结束战争，我会考虑的。”