据尼泊尔国家电视台报道，加德满都警方向反政府抗议者开火，造成至少14人死亡、数十人受伤。

在致命抗议活动发生后，当局在首都加德满都实施了宵禁。

据国家电视台报道，警方在周一的抗议活动中使用催泪瓦斯和橡胶子弹驱散试图闯入议会的年轻抗议者，导致多人伤亡。这次抗议是针对社交媒体封锁和政府腐败指控的。

周一，数万名抗议者走上加德满都街头，表达对当局封锁包括Facebook、X和YouTube在内的大多数社交媒体平台的不满。政府称这些平台未能注册并接受政府监管。

抗议者冲破铁丝网，迫使防暴警察撤退，并包围了议会大楼。警方使用催泪瓦斯和水炮试图驱散人群，但因人数劣势而退入议会大楼内寻求安全。

局势依然紧张，政府宣布对议会、政府秘书处、总统府及城市关键区域实施周一宵禁。

“停止封锁社交媒体，停止腐败，不要封锁社交媒体，”抗议人群高喊口号，并挥舞着红蓝相间的尼泊尔国旗。

周一的抗议被称为“Z世代的抗议”，通常指1995年至2010年出生的人群。

政府表示，大约两打在尼泊尔广泛使用的社交网络平台多次被要求在该国正式注册公司，但未注册的平台自上周起被封锁。