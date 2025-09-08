国际
尼泊尔大规模抗议社交媒体禁令造成至少14人死亡
数万人在尼泊尔议会周围集会以抗议政府强制要求社交媒体注册的规定, 引发与警察的冲突, 并导致该市实施宵禁,人们担心这将导致审查制度和对言论自由的打压。
2025年9月8日星期一，尼泊尔加德满都，抗议者们聚集在议会大厦外高喊口号。 / AP
2025年9月8日

据尼泊尔国家电视台报道，加德满都警方向反政府抗议者开火，造成至少14人死亡、数十人受伤。

在致命抗议活动发生后，当局在首都加德满都实施了宵禁。

据国家电视台报道，警方在周一的抗议活动中使用催泪瓦斯和橡胶子弹驱散试图闯入议会的年轻抗议者，导致多人伤亡。这次抗议是针对社交媒体封锁和政府腐败指控的。

周一，数万名抗议者走上加德满都街头，表达对当局封锁包括Facebook、X和YouTube在内的大多数社交媒体平台的不满。政府称这些平台未能注册并接受政府监管。

抗议者冲破铁丝网，迫使防暴警察撤退，并包围了议会大楼。警方使用催泪瓦斯和水炮试图驱散人群，但因人数劣势而退入议会大楼内寻求安全。

局势依然紧张，政府宣布对议会、政府秘书处、总统府及城市关键区域实施周一宵禁。

“停止封锁社交媒体，停止腐败，不要封锁社交媒体，”抗议人群高喊口号，并挥舞着红蓝相间的尼泊尔国旗。

周一的抗议被称为“Z世代的抗议”，通常指1995年至2010年出生的人群。

政府表示，大约两打在尼泊尔广泛使用的社交网络平台多次被要求在该国正式注册公司，但未注册的平台自上周起被封锁。

TikTok、Viber和其他三个平台已完成注册，运营未受影响。

当局采取这一行动的同时，政府向议会提交了一项法案，旨在确保社交平台“得到适当管理、负责任并可追责”。

法案要求这些公司在国内设立联络办公室或联络点。

该法案被广泛批评为政府用来审查和惩罚在线反对者的工具。人权组织称其为政府试图限制言论自由和侵犯基本权利的行为。

2023年，尼泊尔曾因“破坏社会和谐、传播不良内容”而禁止视频分享应用TikTok，但在其高管承诺遵守当地法律后，禁令于去年解除。

此外，2018年通过的法律还包括对色情网站的禁令。

