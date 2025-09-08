约300名涉嫌非法的韩国工人在乔治亚州南部一家正在建设的现代-LG电池工厂被捕，美国总统唐纳德·特朗普周日警告外国公司遵守美国法律。

此次逮捕行动是美国当局周四实施的，属于特朗普全国反移民行动中规模最大的一次单一地点突袭。

“请尊重我们国家的移民法律，”特朗普在社交媒体上发文表示。

“我们欢迎你们投资，并鼓励你们合法地带来非常聪明的人才……作为回报，我们要求你们雇佣并培训美国工人。”

突袭行动的画面显示，被拘留的工人戴着手铐和脚铐被押送上巴士。

LG能源解决方案公司表示，其47名员工被捕，其中包括46名韩国人和1名印尼人。

该公司还表示，被捕的约250人据信是其承包商的雇员，其中大多数是韩国人。

韩国作为亚洲第四大经济体，是重要的汽车制造和电子产品生产国，在美国拥有多家工厂。

韩国企业已投资数十亿美元在美国建厂，以进入美国市场并避免特朗普的关税威胁。