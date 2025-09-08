国际
4分钟阅读
美国逮捕约3百名韩国工人
据报道，美国移民局对一家现代-LG电池工厂进行突袭，近300名涉嫌非法工人被拘留。
美国逮捕约3百名韩国工人
特朗普承诺要振兴美国制造业，同时还誓言驱逐数百万无证移民。 / Reuters
2025年9月8日

约300名涉嫌非法的韩国工人在乔治亚州南部一家正在建设的现代-LG电池工厂被捕，美国总统唐纳德·特朗普周日警告外国公司遵守美国法律。

此次逮捕行动是美国当局周四实施的，属于特朗普全国反移民行动中规模最大的一次单一地点突袭。

“请尊重我们国家的移民法律，”特朗普在社交媒体上发文表示。

“我们欢迎你们投资，并鼓励你们合法地带来非常聪明的人才……作为回报，我们要求你们雇佣并培训美国工人。”

突袭行动的画面显示，被拘留的工人戴着手铐和脚铐被押送上巴士。

LG能源解决方案公司表示，其47名员工被捕，其中包括46名韩国人和1名印尼人。

该公司还表示，被捕的约250人据信是其承包商的雇员，其中大多数是韩国人。

韩国作为亚洲第四大经济体，是重要的汽车制造和电子产品生产国，在美国拥有多家工厂。

韩国企业已投资数十亿美元在美国建厂，以进入美国市场并避免特朗普的关税威胁。

推荐的

韩国总统李在明上月访问美国期间会见了特朗普，首尔在7月承诺对美投资3500亿美元。

特朗普承诺振兴美国制造业，同时也誓言驱逐数百万非法移民。

在敦促投资者遵守法律的同时，特朗普似乎也承认了国内劳动力技能的不足。

他谈到此次突袭行动时表示：“移民和海关执法局的行动是正确的，因为他们是非法入境的。”

这一行动也使美韩关系紧张。

特朗普表示：“但我们确实需要解决一些问题，比如引进额外的人才，以便我们的人民能够接受培训并自己完成工作。”

韩国政府周日表示，关于释放被拘留工人的谈判已经结束，他们将很快获释并被送回国。

公司高管金基洙当天早些时候在登机前往乔治亚州时对记者表示：“目前的首要任务是迅速释放我们的LG能源解决方案员工以及合作伙伴公司的员工。”

现代公司表示，被捕者中没有其员工。

探索
马尔丁亚述集市经修复后重新开放
如果安妮·弗兰克还活着，她会写下关于加沙种族灭绝的故事
土耳其的“书籍医院”：稀有手稿一页一页地重获新生
埃尔多安：土耳其以色列和黎巴嫩停火表示满意
土耳其艺术家用艺术振兴桑给巴尔的蓝色经济
伊玛目加扎利陵墓面临倒塌
为什么有些护照比其他护照更有效？
爱是什么？取决于你所说的语言！
斯特拉迪瓦里小提琴以 1130 万美元被拍卖
土耳其电视剧如何塑造其在全球的形象
埃尔多安：土耳其是欧盟和乌克兰战争结束的关键
乌克兰战争:埃尔多安对特朗普的和平倡议表示欢迎
哈坎·菲丹：欧洲正在重新发现土耳其的优势，这是在全球危机中的一个趋势
2025年土耳其的阿尔泰坦克将进入国家库存
土耳其海军工业:在水域中掀起新浪潮
抢先了解 TRT Global。分享您的反馈！
Contact us