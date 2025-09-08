2025年9月8日
约300名涉嫌非法的韩国工人在乔治亚州南部一家正在建设的现代-LG电池工厂被捕，美国总统唐纳德·特朗普周日警告外国公司遵守美国法律。
此次逮捕行动是美国当局周四实施的，属于特朗普全国反移民行动中规模最大的一次单一地点突袭。
“请尊重我们国家的移民法律，”特朗普在社交媒体上发文表示。
“我们欢迎你们投资，并鼓励你们合法地带来非常聪明的人才……作为回报，我们要求你们雇佣并培训美国工人。”
突袭行动的画面显示，被拘留的工人戴着手铐和脚铐被押送上巴士。
LG能源解决方案公司表示，其47名员工被捕，其中包括46名韩国人和1名印尼人。
该公司还表示，被捕的约250人据信是其承包商的雇员，其中大多数是韩国人。
韩国作为亚洲第四大经济体，是重要的汽车制造和电子产品生产国，在美国拥有多家工厂。
韩国企业已投资数十亿美元在美国建厂，以进入美国市场并避免特朗普的关税威胁。
韩国总统李在明上月访问美国期间会见了特朗普，首尔在7月承诺对美投资3500亿美元。
特朗普承诺振兴美国制造业，同时也誓言驱逐数百万非法移民。
在敦促投资者遵守法律的同时，特朗普似乎也承认了国内劳动力技能的不足。
他谈到此次突袭行动时表示：“移民和海关执法局的行动是正确的，因为他们是非法入境的。”
这一行动也使美韩关系紧张。
特朗普表示：“但我们确实需要解决一些问题，比如引进额外的人才，以便我们的人民能够接受培训并自己完成工作。”
韩国政府周日表示，关于释放被拘留工人的谈判已经结束，他们将很快获释并被送回国。
公司高管金基洙当天早些时候在登机前往乔治亚州时对记者表示：“目前的首要任务是迅速释放我们的LG能源解决方案员工以及合作伙伴公司的员工。”
现代公司表示，被捕者中没有其员工。