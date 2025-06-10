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乌克兰称俄罗斯对基辅和敖德萨发动“大规模”无人机袭击
俄罗斯袭击敖德萨妇产医院，造成一人死亡 基辅遭无人机猛烈袭击;乌克兰呼吁更多制裁和武器援助。
乌克兰称俄罗斯对基辅和敖德萨发动“大规模”无人机袭击
Ukraine says 'massive' Russia drone attacks hit Kiev, Odesa / AP
3 小时前

俄罗斯对乌克兰首都基辅和港口城市敖德萨发动了“大规模”无人机袭击，造成一人死亡，并击中了一家妇产医院。乌克兰官员呼吁更多制裁。

莫斯科持续对乌克兰发动攻击，而乌克兰则通过深入俄罗斯境内的打击进行反击。

周末在伊斯坦布尔举行的和平谈判达成了一项囚犯交换协议，这是谈判中的一个重要进展，但尚未就结束冲突达成协议。

在基辅市中心，至少听到了12次爆炸声、防空火力以及无人机的嗡嗡声。

据报道，这些袭击造成多人受伤，至少七个地区受到了打击，建筑物和汽车起火。

囚犯交换

周一早些时候，乌克兰和俄罗斯完成了第一阶段的囚犯交换，涉及25岁以下的人员，但未具体说明涉及的士兵人数。

乌克兰总统泽连斯基对此次战俘交换表示欢迎，但他上周表示，与俄罗斯代表团进一步谈判“毫无意义”。泽连斯基此前曾形容该代表团“脑袋空空”，并表示双方尚未就停火达成任何协议。

周日，俄军还声称袭击了乌克兰的第聂伯罗彼得罗夫斯克地区，该地区与部分已被俄方控制的顿涅茨克和扎波罗热地区接壤。这是三年多冲突以来的首次。

俄罗斯要求乌克兰放弃莫斯科声称已吞并的领土，并放弃加入北约，作为结束冲突的条件。

俄罗斯还拒绝了基辅和欧盟提出的30天无条件停火提议，认为这将允许乌克兰军队使用西方武器重新武装自己。

乌克兰要求俄罗斯完全撤军并获得西方的安全保障，同时将莫斯科的要求描述为“最后通牒”。

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