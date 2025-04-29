加拿大选民投票决定让现任自由党继续执政四年，并信任总理马克·卡尼能够应对美国总统唐纳德·特朗普的关税政策以及他对兼并加拿大的执念。

卡尼利用他在加拿大央行和英国央行担任行长的金融背景，向加拿大人传递信息，表明他拥有经济工具，可以在关税战争和与特朗普的新贸易协议等不可预测的金融世界中引领国家前行。

保守党领袖皮埃尔·波利耶夫以“改变”为竞选口号，批评前总理贾斯廷·特鲁多领导下的自由党十年表现迟缓，但这并不足以赢得胜利。

加拿大选民拒绝了波利耶夫的主张，这对他来说无疑是一次痛苦的失败，因为几个月来，他在一项又一项民调中都遥遥领先于自由党。

然而，局势在深受争议的特鲁多辞职后发生了变化。卡尼在自由党领导人选举中接任，尽管他是政治新人，但自由党迅速在民意调查中反超保守党，并在4月27日投票日当天领先4个百分点。

多数席位仍不明朗

选民接受了卡尼的形象，认为他在面对特朗普时能够稳操政局。然而，他从未涉足政治，更不用说担任加拿大最高职位。

这次选举演变成两党竞争，新民主党领袖贾格米特·辛格并未成为有力竞争者。

全国共有343个席位（选区）供争夺，其中需要172席才能获得多数席位。

由于加拿大幅员辽阔，横跨六个时区，目前选票仍在统计中，因此尚不清楚卡尼将领导多数还是少数政府。