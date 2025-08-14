以色列军队在过去三天内摧毁了加沙宰图恩（Zeitoun）社区的300多座房屋，加沙民防部门称这是对平民住宅区的蓄意打击。

加沙民防部门发言人马哈茂德·巴萨尔（Mahmoud Basal）周三表示，以色列军队在哉特恩地区发动了猛烈袭击，主要针对五层或以上的建筑物。

他指出，使用的爆炸物导致周边建筑物倒塌，有些房屋在居民仍然身处其中时被摧毁。

“这些拆毁行动是在没有任何事先警告的情况下进行的，猛烈的轰炸使得救援队无法接近受伤者，”巴萨尔说道。

哉特恩社区位于加沙中部，在这场浩劫中多次遭到以色列的袭击。

最新一轮的拆毁行动是巴勒斯坦官员所描述的以色列持续占领计划的一部分，目的是清空人口并摧毁这一地区的民用基础设施。

民防队员报告称，由于持续的轰炸，许多地点难以到达，人们担心仍有人员被困在废墟下。