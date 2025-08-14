2025年8月14日
以色列军队在过去三天内摧毁了加沙宰图恩（Zeitoun）社区的300多座房屋，加沙民防部门称这是对平民住宅区的蓄意打击。
加沙民防部门发言人马哈茂德·巴萨尔（Mahmoud Basal）周三表示，以色列军队在哉特恩地区发动了猛烈袭击，主要针对五层或以上的建筑物。
他指出，使用的爆炸物导致周边建筑物倒塌，有些房屋在居民仍然身处其中时被摧毁。
“这些拆毁行动是在没有任何事先警告的情况下进行的，猛烈的轰炸使得救援队无法接近受伤者，”巴萨尔说道。
哉特恩社区位于加沙中部，在这场浩劫中多次遭到以色列的袭击。
最新一轮的拆毁行动是巴勒斯坦官员所描述的以色列持续占领计划的一部分，目的是清空人口并摧毁这一地区的民用基础设施。
民防队员报告称，由于持续的轰炸，许多地点难以到达，人们担心仍有人员被困在废墟下。
目击者称，宰图恩部分地区的整片街区已被夷为平地。
以色列在加沙的屠杀
自2023年10月开始的以色列在加沙的屠杀已导致超过61,700名巴勒斯坦人死亡，其中几乎一半是妇女和儿童，根据当地卫生部门的统计。
房屋的毁坏使数十万人流离失所，许多人被迫在过度拥挤的帐篷或受损建筑中避难。
去年11月，国际刑事法院对以色列总理本雅明·内塔尼亚胡（Benjamin Netanyahu）和前国防部长约阿夫·加兰特（Yoav Gallant）因在加沙的战争罪和反人类罪发出了逮捕令。
以色列还面临国际法院关于种族灭绝的案件审理。
国际人道主义组织多次警告，以色列对加沙民用财产的大规模破坏违反了国际法，国际法禁止集体惩罚和针对民用基础设施的攻击。