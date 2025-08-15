一场可能决定乌克兰战争未来走向的新一轮谈判将于周五开始，美国总统唐纳德·特朗普将在阿拉斯加与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京会面。这是自三年多前冲突爆发以来，两位领导人首次面对面会谈。
此次高风险会谈将在安克雷奇的埃尔门多夫-理查森联合基地举行，也是自2021年6月时任美国总统乔·拜登在日内瓦与普京会晤以来，美俄总统首次直接对话。
对于特朗普和普京来说，他们上一次的双边会谈是在2019年大阪G20峰会期间举行的。
值得注意的是，乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基将不会出席此次会谈。尽管特朗普表示，根据周五会谈的结果，他可能会与泽连斯基进行后续通话，但此次阿拉斯加峰会将以不包括第三方的形式举行，这一安排在基辅引发了担忧。
此次会谈之前，莫斯科和基辅已在伊斯坦布尔进行了三轮直接谈判，分别于5月16日、6月2日和7月23日举行。这些谈判促成了重要的囚犯交换，并起草了双方未来和平协议的立场备忘录。
‘五项共同原则’
在峰会前夕，泽连斯基与美国及欧洲盟友展开了密集的外交活动。他最引人注目的亮相是在柏林与德国总理弗里德里希·梅尔茨共同举行的新闻发布会上，此前他还与特朗普及欧洲领导人进行了视频会议。
泽连斯基表示，他们就结束战争达成了五项共同原则，其中立即停火是乌克兰的首要任务。基辅坚持认为，只有在敌对行动停止后，才能与俄罗斯展开实质性谈判。
他还强调了可靠安全保障的必要性，并指出特朗普在视频通话中表示支持这些保障，并暗示华盛顿愿意协助提供。
在领土争端问题上，泽连斯基强调，“这一问题只能与乌克兰单独讨论”，他表示所有伙伴都支持这一立场，并拒绝从俄罗斯控制的地区撤出乌克兰军队。
泽连斯基还重申，莫斯科不应对乌克兰加入北约或欧盟的愿望拥有否决权，自2022年2月战争爆发以来，这些愿望愈发强烈。
泽连斯基呼吁建立包括他本人、特朗普和普京在内的未来三方会谈形式，并敦促如果俄罗斯在阿拉斯加拒绝停火，应加强制裁。他表示，“这些是有效的原则，重要的是它们能够发挥作用。”
‘基辅对会谈期望不高’
尽管进行了外交准备，乌克兰对会谈的期望仍然不高。
基辅智库跨大西洋对话中心主席马克西姆·斯克里普琴科表示，“乌克兰希望此次会谈能成为迈向和平解决方案的一步，但期望值仍然较低。”
他认为，普京的策略是通过“无休止的、无成果的谈判”来拖延战争，以减轻对俄罗斯的压力，并警告特朗普要警惕这种策略。
关于特朗普是否能保障乌克兰的利益，斯克里普琴科指出，美国总统的首要任务是美国自身的利益，这可能导致与俄罗斯在外交、经济甚至核问题上的双边交易。
他说，“乌克兰并未正式参与这一轨道——这对基辅来说是一个重大担忧——但仍与美俄动态密切相关。从最近的声明来看，特朗普似乎希望充当调解人以实现和平，同时也明白不能让乌克兰陷落。”
斯克里普琴科补充说，特朗普对一个和平的欧洲感兴趣，这样的欧洲可以积极与美国进行贸易——“而这在俄乌战争持续的情况下是不可能实现的。”
‘欧洲角色比以往更重要’
关于欧洲的角色，斯克里普琴科强调，欧盟成员国仍然是乌克兰的主要财政和军事支持来源——这一角色预计将继续下去。
他说，“欧洲的角色现在比以往任何时候都更重要。尽管据报道普京蔑视并忽视欧洲，但现实是，欧洲必须参与谈判——战争就在他们家门口，他们正在为此买单。”
欧洲对峰会的立场表现出微妙的差异，但也有共同的不安——担心被排除在可能重塑欧洲安全的和平谈判之外。
除匈牙利外，所有国家都支持周二的一份联合欧盟声明，欢迎华盛顿推动结束战争，但坚持任何协议都必须维护乌克兰的主权和欧洲的安全。
由德国、法国和英国共同主持的“意愿联盟”也重申了对美国努力的支持，同时警告称，“国际边界不得通过武力改变。”
斯克里普琴科表示，乌克兰最终加入欧盟使得阿拉斯加会谈成为欧洲领导人的直接关切，他们必须为战后经济复苏、人道主义需求和难民问题制定计划。
他还说，“欧盟提供资金；美国提供军事能力——两者对乌克兰的防御和欧洲的安全都至关重要。”