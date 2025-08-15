一场可能决定乌克兰战争未来走向的新一轮谈判将于周五开始，美国总统唐纳德·特朗普将在阿拉斯加与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京会面。这是自三年多前冲突爆发以来，两位领导人首次面对面会谈。

此次高风险会谈将在安克雷奇的埃尔门多夫-理查森联合基地举行，也是自2021年6月时任美国总统乔·拜登在日内瓦与普京会晤以来，美俄总统首次直接对话。

对于特朗普和普京来说，他们上一次的双边会谈是在2019年大阪G20峰会期间举行的。

值得注意的是，乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基将不会出席此次会谈。尽管特朗普表示，根据周五会谈的结果，他可能会与泽连斯基进行后续通话，但此次阿拉斯加峰会将以不包括第三方的形式举行，这一安排在基辅引发了担忧。

此次会谈之前，莫斯科和基辅已在伊斯坦布尔进行了三轮直接谈判，分别于5月16日、6月2日和7月23日举行。这些谈判促成了重要的囚犯交换，并起草了双方未来和平协议的立场备忘录。

‘五项共同原则’

在峰会前夕，泽连斯基与美国及欧洲盟友展开了密集的外交活动。他最引人注目的亮相是在柏林与德国总理弗里德里希·梅尔茨共同举行的新闻发布会上，此前他还与特朗普及欧洲领导人进行了视频会议。

泽连斯基表示，他们就结束战争达成了五项共同原则，其中立即停火是乌克兰的首要任务。基辅坚持认为，只有在敌对行动停止后，才能与俄罗斯展开实质性谈判。

他还强调了可靠安全保障的必要性，并指出特朗普在视频通话中表示支持这些保障，并暗示华盛顿愿意协助提供。

在领土争端问题上，泽连斯基强调，“这一问题只能与乌克兰单独讨论”，他表示所有伙伴都支持这一立场，并拒绝从俄罗斯控制的地区撤出乌克兰军队。

泽连斯基还重申，莫斯科不应对乌克兰加入北约或欧盟的愿望拥有否决权，自2022年2月战争爆发以来，这些愿望愈发强烈。

泽连斯基呼吁建立包括他本人、特朗普和普京在内的未来三方会谈形式，并敦促如果俄罗斯在阿拉斯加拒绝停火，应加强制裁。他表示，“这些是有效的原则，重要的是它们能够发挥作用。”

‘基辅对会谈期望不高’

尽管进行了外交准备，乌克兰对会谈的期望仍然不高。