泽连斯基：俄罗斯"终于"接受乌克兰加入欧盟之路
尽管莫斯科一直反对乌克兰加入北约，但乌克兰总统对普京就乌克兰加入欧盟所释放的信号表示欢迎。
泽连斯基表示：“基辅期待欧洲伙伴的全面支持。” / AP
2025年9月6日

乌克兰总统泽连斯基表示，俄罗斯“终于”接受了乌克兰追求加入欧盟的目标，尽管“如此迟缓”，同时他敦促匈牙利重新考虑其对乌克兰入盟谈判的反对立场。

据乌克兰媒体报道，泽连斯基在与欧洲理事会主席安东尼奥·科斯塔共同举行的新闻发布会上表示，“我们终于听到俄罗斯发出信号，他们现在接受乌克兰加入欧盟。他们如此拖延地接受这一事实，真是令人遗憾。”

他指出，自2013年以来，莫斯科一直反对这一想法。

他说道，“但现在，俄罗斯在欧洲的一些其他‘好朋友’需要听到这个消息。即使普京不反对，一些国家，尤其是匈牙利，在谈判问题上的立场看起来确实很奇怪。”

周二，俄罗斯总统普京在北京与斯洛伐克总理罗伯特·菲佐会谈后对记者表示，俄罗斯不反对乌克兰加入欧盟。

反对乌克兰加入北约

然而，他表示，莫斯科仍然坚决反对基辅加入北约。

普京强调，俄罗斯将北约和欧盟视为两个不同的组织，认为北约是直接的安全威胁，而欧盟则是一个经济和政治联盟。

他重申了长期以来的主张，即乌克兰2014年的政治变革是一次由西方支持的政变。

乌克兰于2022年2月正式申请加入欧盟，就在战争爆发后不久，并于同年获得候选国地位。

入盟谈判因欧盟内部争议而陷入僵局，其中包括匈牙利的反对，匈牙利否决了推进基辅申请的相关步骤。

泽连斯基表示，基辅期待得到欧洲伙伴的全力支持。

他说道，“所有盟友和欧盟成员国以统一的声音发声非常重要。通往欧洲的道路是我们人民的选择，必须得到尊重。”

