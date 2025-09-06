普京强调，俄罗斯将北约和欧盟视为两个不同的组织，认为北约是直接的安全威胁，而欧盟则是一个经济和政治联盟。

他重申了长期以来的主张，即乌克兰2014年的政治变革是一次由西方支持的政变。

乌克兰于2022年2月正式申请加入欧盟，就在战争爆发后不久，并于同年获得候选国地位。

入盟谈判因欧盟内部争议而陷入僵局，其中包括匈牙利的反对，匈牙利否决了推进基辅申请的相关步骤。

泽连斯基表示，基辅期待得到欧洲伙伴的全力支持。

他说道，“所有盟友和欧盟成员国以统一的声音发声非常重要。通往欧洲的道路是我们人民的选择，必须得到尊重。”