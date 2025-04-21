自2013年起担任罗马天主教会领袖的教宗方济各，于周一去世，享年88岁。梵蒂冈总务枢机凯文·法雷尔宣布了这一消息。

“今天早上7点35分，罗马主教方济各回归天父的怀抱。他的一生都奉献于侍奉主和他的教会，”法雷尔在声明中说道。

作为全球近14亿罗马天主教徒的精神领袖，方济各因多次呼吁在以色列对加沙的战争中停火而深受穆斯林世界的敬重。在这场战争中，以色列在2023年10月至2025年4月期间造成超过51200人死亡，其中大部分是妇女和儿童。

曾撰写关于天主教与穆斯林对话、伊斯兰恐惧症和反穆斯林歧视书籍的美国宗教研究专家乔丹·德纳里·达夫纳博士表示：“他在呼吁停火、结束暴力以及向加沙提供人道主义援助方面非常直言不讳且始终如一。他始终坚持认为，巴勒斯坦人有权享有平等和自决权”。

“教宗是一个非常重要的道德声音，他提醒天主教徒，我们的信仰要求我们为正义与和平而努力，”达夫纳在接受媒体采访时说道。

梵蒂冈早在方济各担任教宗之前就支持“两国方案”。 1978 年至 2005 年期间统治罗马天主教会的教皇约翰·保罗二世毫不避讳地表达了他对巴勒斯坦事业的同情。

罗马天主教会于2013年2月正式承认了以1967年前边界为基础的巴勒斯坦国，这一举动令以色列外交部感到“失望”。

达夫纳表示，已故教宗的立场源于他相信巴勒斯坦人正遭受不公，他们应当享有与以色列邻国平等的权利。

尽管教宗通常在全球冲突中保持中立，但方济各在以色列对加沙长达16个月不加区分的轰炸问题上从未回避表达自己的立场。

他多次表达了对加沙局势的痛心：“如此残酷，对儿童的扫射，对学校和医院的轰炸……多么残忍！”

在以色列种族灭绝战争初期，方济各呼吁立即停火，他说，“请停止袭击和使用武器”，并补充说战争只会导致“无辜人民的死亡和痛苦”。

“战争永远是失败！每一场战争都是失败！”

2023年10月19日，以色列空袭加沙的希腊东正教波菲里乌斯教堂，造成至少18名避难的巴勒斯坦平民死亡后，方济各要求以色列迅速结束战争。

“我在思考加沙严峻的人道主义局势……我再次呼吁开放通道，让人道主义援助能够继续抵达……”

在以色列对加沙的持续轰炸中，方济各决定与加沙的基督教社区建立直接联系。他每晚都会致电加沙唯一的天主教堂——圣家堂，为避难的基督徒和穆斯林祈祷并给予鼓励。

加沙教区神父加布里埃尔·罗曼内利表示，在水、食物和医疗用品短缺的情况下，受困社区从教宗的坚定支持中汲取了力量。

教区收容了不到500人，其中包括三名神父、五名修女和58名残疾人。大多数避难者是穆斯林和需要特别照顾的儿童。

达夫纳表示，即使在住院期间，方济各也通过每日电话与加沙的神父和教区保持联系。

“天主教教义明确指出，当无辜者成为攻击目标、当食物匮乏、当住所不足、当医疗设施被毁时，我们必须大声疾呼，捍卫那些正在遭受苦难的人们。”她说。

“教皇方济各通过对加沙局势以及更广泛的以色列和巴勒斯坦领土上的不公正现象的回应，真正地将这一教义付诸实践。”

教宗还会见了在加沙被以色列杀害的巴勒斯坦人的亲属。“这已经不再是战争，而是恐怖主义，”教宗在会面后说道。

来自伯利恒的巴勒斯坦基督徒希琳·哈利尔是拜访教宗的团体成员之一。她向媒体表示，她和其他人对教宗对加沙战争的了解程度感到“震惊”。

达夫纳说，方济各（2013-2025 年）与他的前任教皇本笃十六世（2005-2013 年）、教皇约翰-保罗二世（1978-2005 年）和教皇保罗六世（1963-1978 年）在巴勒斯坦问题上有 “很大的连续性”。

“自20世纪40年代以来，梵蒂冈一直认为巴勒斯坦人应当享有自决权并拥有自己的国家。我认为这不仅贯穿了方济各的教宗任期，也贯穿了他的前任们的任期，”她说道。

然而，弗朗西斯因直言不讳地为巴勒斯坦人辩护而脱颖而出。这是因为方济各目睹了以色列对加沙的袭击，其强度是“前所未有的”。

“从某种程度上来说，由于我们所处的形势，弗朗西斯的言论必须比他的前任更加明确和有力。”