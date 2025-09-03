加沙地带的饥饿死亡人数现已达到367人，其中包括131名儿童。据巴勒斯坦加沙地带卫生部周三报告，在过去24小时内，又有6人因以色列强制饥饿和严重营养不良而死亡，其中包括一名儿童。

卫生部表示，自联合国支持的饥饿监测系统“综合粮食安全阶段分类”（IPC）上月正式宣布加沙市为饥荒区以来，已有89人死亡，其中包括16名儿童。

与此同时，医疗人员和卫生官员称，以色列军队在加沙的最新袭击中至少造成13人死亡。

据安纳多卢通讯社报道，西加沙一栋住宅楼遭以色列直升机袭击，导致包括一名孕妇及其未出生的孩子在内的5人死亡。

此外，加沙市中心另一栋住宅楼也被军方直升机击中，造成3人死亡。

以色列军队还袭击了纳斯尔社区兰特西专科医院附近为流离失所平民搭建的帐篷，导致多人受伤，其中一些伤势严重。

以色列战机还轰炸了纳斯尔社区的一栋住宅楼，造成多名居民受伤。

与此同时，以色列军队继续在谢赫·拉德万社区使用装有爆炸装置的机器人炸毁房屋，这是其占领计划的一部分。