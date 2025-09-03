2025年9月3日
加沙地带的饥饿死亡人数现已达到367人，其中包括131名儿童。据巴勒斯坦加沙地带卫生部周三报告，在过去24小时内，又有6人因以色列强制饥饿和严重营养不良而死亡，其中包括一名儿童。
卫生部表示，自联合国支持的饥饿监测系统“综合粮食安全阶段分类”（IPC）上月正式宣布加沙市为饥荒区以来，已有89人死亡，其中包括16名儿童。
与此同时，医疗人员和卫生官员称，以色列军队在加沙的最新袭击中至少造成13人死亡。
据安纳多卢通讯社报道，西加沙一栋住宅楼遭以色列直升机袭击，导致包括一名孕妇及其未出生的孩子在内的5人死亡。
此外，加沙市中心另一栋住宅楼也被军方直升机击中，造成3人死亡。
以色列军队还袭击了纳斯尔社区兰特西专科医院附近为流离失所平民搭建的帐篷，导致多人受伤，其中一些伤势严重。
以色列战机还轰炸了纳斯尔社区的一栋住宅楼，造成多名居民受伤。
与此同时，以色列军队继续在谢赫·拉德万社区使用装有爆炸装置的机器人炸毁房屋，这是其占领计划的一部分。
8月8日，以色列安全内阁批准了总理本雅明·内塔尼亚胡提出的逐步重新占领加沙的计划，首先从加沙市开始。
以色列四旋翼直升机向谢赫·拉德万市场的流离失所者帐篷和摊位投掷燃烧弹，引发火灾，损坏了帐篷和居民财产。
目击者称，以色列炮兵还轰炸了同一城市的宰图恩和萨布拉社区。
在加沙中部，5名巴勒斯坦人在努塞拉特难民营的无人机袭击中丧生，另有5人受伤。
以色列的军事攻势已使加沙遭受严重破坏，超过63600名巴勒斯坦人丧生，并将这一地区推向了以饥饿为特征的人道主义危机。
去年11月，国际刑事法院对以色列总理本雅明·内塔尼亚胡及其前国防部长约阿夫·加兰特发出逮捕令，指控其在加沙犯下战争罪和反人类罪。
此外，以色列还因其在加沙的战争面临国际法院的种族灭绝案件。