西班牙电网运营商在周一发生大规模停电后，已恢复了约一半国家的电力供应。西班牙首相佩德罗·桑切斯表示，剩余的电力供应预计将在周二恢复。

桑切斯在电视讲话中提到，截至周一晚间，相关部门尚未确定停电的具体原因，并未排除任何可能性。

葡萄牙首相路易斯·蒙特内格罗表示，在伊比利亚半岛大部分地区经历了整日的停电后，葡萄牙的电力将在接下来的几个小时内完全恢复。

他在新闻发布会上表示，尽管面临诸多困难，国家的所有公共服务仍在正常运作。

蒙特内格罗说道：“我们电网的广泛停电是由国外原因引起的，很可能发生在西班牙境内”，并表示全国的电力将在“接下来的几个小时内”恢复。

与此同时，欧洲理事会主席安东尼奥·科斯塔表示，目前没有证据表明西班牙和葡萄牙的大规模停电与网络攻击有关。

科斯塔表示，他已与桑切斯和蒙特内格罗通话，讨论西班牙和葡萄牙的停电情况。

他在社交平台X上写道，“两国的电网运营商正在努力查明原因，并恢复电力供应”，并澄清称“目前没有任何迹象表明存在网络攻击。”

周一中午，葡萄牙、西班牙以及位于西班牙和法国之间的小国家安道尔的电力供应中断，法国部分地区也受到影响。

目前，相关部门正在调查停电原因。西班牙国家网络安全研究所也在研究是否可能是网络攻击导致了此次事件。