基辅市市长维塔利·克里奇科表示，基辅正处于俄军无人机和导弹袭击的警戒状态，此前基辅发生了多起爆炸。

“首都发生爆炸。防空系统已启动。城市及周边地区正遭受敌方联合攻击，”克里奇科周六早些时候在Telegram上写道。

克里奇科称，这次“大规模”袭击已造成至少八人受伤，其中两人已被送往医院，其余人员正在现场接受治疗。

乌克兰空军警告称，有弹道导弹正飞向首都。

基辅市民防和军事管理局负责人季穆尔·特卡琴科报告称，斯维亚托钦斯基区发生两起火灾，导弹碎片落在奥博隆斯基区，而无人机碎片则坠落在索洛米扬斯基区的一栋住宅楼上。

据当局称，周五俄罗斯导弹袭击了乌克兰港口城市敖德萨，造成两人死亡，数人受伤。

俄罗斯军方表示，自周二以来，乌克兰已向其发射了788架无人机和导弹，其中776架被击落。

“千人换千人”

周六的袭击发生在乌克兰和俄罗斯周五开始进行大规模战俘交换之后。如果完成，这将是俄乌战争爆发三年多以来最大规模的交换。

在第一阶段，双方各接收了390人，根据上周在伊斯坦布尔直接会谈中达成的协议，预计双方总共将交换各1000人。

俄罗斯表示，在交换完成后，将向乌克兰提交和平解决方案的条件。

俄罗斯外长谢尔盖·拉夫罗夫周五表示，一旦战俘交换完成，俄罗斯将向乌克兰提交一份和解文件草案，并重申莫斯科对伊斯坦布尔启动的外交途径的承诺。

拉夫罗夫称，这次基于“千人换千人”原则的战俘交换，是俄罗斯和乌克兰三年来首次达成的直接协议。

“我们正在完成准备工作，”他指出，并补充说草案将在交换实施后提交。

他还对国际社会的反应表示不满。“我们仍在等待联合国对乌克兰袭击平民目标及其违反战争原则的行为作出反应，”他说。

此前在伊斯坦布尔的会谈中，双方曾就包括战俘交换在内的人道主义行动达成初步进展。