俄罗斯与美国正在协调下一轮双边会谈，俄罗斯国家通讯社RIA周三援引俄罗斯外交部发言人玛丽亚·扎哈罗娃的讲话报道称。这一消息发布之际，俄乌冲突引发的紧张局势仍在持续。
然而，外交进展的前景仍不明朗。扎哈罗娃向RIA表示，基辅及其盟友拒绝就解决乌克兰冲突的妥协可能性进行讨论。
与此同时，俄罗斯对基辅发动了空袭。基辅市军事管理部门周三表示，乌克兰的防空部队正在努力击退这次空袭。全国范围内的空袭警报响起，乌克兰空军警告称可能会有导弹和无人机袭击。
基辅军事管理部门负责人季穆尔·特卡琴科在Telegram消息应用上发文称，“基辅的防空系统正在运行！在解除警报之前，请留在避难所！”
俄罗斯将未来的乌克兰谈判与领土收益的承认挂钩。
此前，俄罗斯外长谢尔盖·拉夫罗夫表示，莫斯科希望俄乌谈判能够继续，但“新的领土现实”必须得到承认，并形成新的安全保障体系。
拉夫罗夫在接受印尼《罗盘报》采访时表示，“为了实现持久和平，新的领土现实……必须得到承认，并在国际法律层面上正式化”，根据俄罗斯外交部网站提供的采访记录。
“作为泛大陆平等和不可分割安全架构的一个组成部分，必须为俄罗斯和乌克兰建立一个新的安全保障体系。”
拉夫罗夫间接提到莫斯科继续反对乌克兰加入北约，他表示，“乌克兰应被保证为中立、不结盟和无核国家。”
乌克兰方面则表示，俄罗斯无权决定基辅可以或不可以加入什么组织，而北约则表示，俄罗斯无权对该联盟的成员资格拥有否决权。北约成立于1949年，旨在应对来自苏联的威胁。
美国总统唐纳德·特朗普曾在8月中旬于阿拉斯加与普京举行峰会，随后在白宫会见了乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基以及欧洲和北约联盟的主要领导人，试图结束战争。他周二表示对俄罗斯领导人感到“非常失望”。
特朗普原本预计泽连斯基和普京会在峰会后会面。泽连斯基表示，俄罗斯正在尽一切努力阻止这次会面，而俄罗斯则称会面的议程尚未准备好。
拉夫罗夫表示，俄乌代表团的负责人保持直接联系。