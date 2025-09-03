俄罗斯与美国正在协调下一轮双边会谈，俄罗斯国家通讯社RIA周三援引俄罗斯外交部发言人玛丽亚·扎哈罗娃的讲话报道称。这一消息发布之际，俄乌冲突引发的紧张局势仍在持续。

然而，外交进展的前景仍不明朗。扎哈罗娃向RIA表示，基辅及其盟友拒绝就解决乌克兰冲突的妥协可能性进行讨论。

与此同时，俄罗斯对基辅发动了空袭。基辅市军事管理部门周三表示，乌克兰的防空部队正在努力击退这次空袭。全国范围内的空袭警报响起，乌克兰空军警告称可能会有导弹和无人机袭击。

基辅军事管理部门负责人季穆尔·特卡琴科在Telegram消息应用上发文称，“基辅的防空系统正在运行！在解除警报之前，请留在避难所！”

俄罗斯将未来的乌克兰谈判与领土收益的承认挂钩。

此前，俄罗斯外长谢尔盖·拉夫罗夫表示，莫斯科希望俄乌谈判能够继续，但“新的领土现实”必须得到承认，并形成新的安全保障体系。

拉夫罗夫在接受印尼《罗盘报》采访时表示，“为了实现持久和平，新的领土现实……必须得到承认，并在国际法律层面上正式化”，根据俄罗斯外交部网站提供的采访记录。