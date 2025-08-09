美国总统唐纳德·特朗普再次声称，他通过调解南亚两个核武国家巴基斯坦和印度之间的停火，解决了两国的敌对关系，并敦促两国将注意力集中在贸易而非战争上。
特朗普在白宫与阿塞拜疆总统伊尔哈姆·阿利耶夫和亚美尼亚总理尼科尔·帕希尼扬举行的三方峰会上对记者说道，“通过贸易，我解决了印度和巴基斯坦的问题。我认为是贸易比其他任何原因更重要。这就是我参与其中的原因。”
此次峰会以阿塞拜疆和亚美尼亚签署和平协议告终，两国领导人表示，特朗普的调解应为他赢得诺贝尔和平奖——这是美国总统一直公开寻求的荣誉。
特朗普提到他在5月与印度和巴基斯坦领导人通话时说道，“我说过，我不想处理那些试图自我毁灭甚至威胁世界的国家，你知道，它们是核武国家。”
特朗普表示，解决巴基斯坦和印度之间的冲突“是一个重大问题”，因为冲突可能迅速升级为核战争。
他说，“这是一个大问题，解决这个问题，我想你们会同意这是一个大问题。他们当时正在交战，你知道，他们甚至击落了飞机。你知道，在最近的小规模冲突中，有五六架飞机被击落，然后局势可能会进一步升级，变得非常非常糟糕。”
这两个拥有核武器的邻国在经历了近三十年来最严重的战斗后，于5月同意特朗普宣布的停火协议，结束了持续四天的相互袭击。这些袭击涉及数百架无人机、导弹和战斗机，造成至少60人死亡，数千人被迫从边境和有争议的克什米尔地区撤离。
巴基斯坦声称在战斗中击落了至少五架印度战机，包括三架“阵风”战斗机，而这场战斗涉及约30架巴基斯坦战机和70架印度战机。
最初，印度否认任何飞机损失，但后来其官员承认巴基斯坦击落了未指明数量的印度战机。
莫迪否认特朗普的作用
特朗普多次提到他的努力，并赞扬巴基斯坦和印度领导人在他的贸易干预下同意停火。然而，新德里否认特朗普在停火中发挥作用，而伊斯兰堡则将功劳归于这位美国总统，并提名他为诺贝尔奖候选人。
最近，印度总理纳伦德拉·莫迪在该国议会表示，特朗普在巴基斯坦和印度的停火中没有发挥作用。
莫迪在反对党国大党议员拉胡尔·甘地要求他“在议会中说特朗普在撒谎”后对议员们说道，“没有任何世界领导人要求我们停止行动。”
印度国防部长拉杰纳特·辛格上个月在议会中表示，“说军事行动因压力而停止是完全不正确且毫无根据的。”
特朗普及其政府声称，美国在印度和巴基斯坦之间的停火中发挥了作用，并已超过30次提到这一点。
周四，美国国务卿马尔科·卢比奥重申了特朗普的作用，他表示：“我们直接介入，总统成功促成了和平。”
卢比奥在接受EWTN电视台《The World Over》节目采访时称特朗普为“和平总统”，并提到特朗普领导下的其他外交努力，包括柬埔寨-泰国、亚美尼亚-阿塞拜疆以及刚果民主共和国-卢旺达的冲突调解。