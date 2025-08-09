国际
特朗普称巴印停火为最大和平行动
特朗普与阿利耶夫和帕希尼扬一同发言时表示，他认为在巴基斯坦击落印度战机的冲突中促成停火具有重要意义。
特朗普在白宫见证亚美尼亚总理帕希尼扬和阿塞拜疆总统阿利耶夫握手，并与两人十指相扣。 / Reuters
2025年8月9日

美国总统唐纳德·特朗普再次声称，他通过调解南亚两个核武国家巴基斯坦和印度之间的停火，解决了两国的敌对关系，并敦促两国将注意力集中在贸易而非战争上。

特朗普在白宫与阿塞拜疆总统伊尔哈姆·阿利耶夫和亚美尼亚总理尼科尔·帕希尼扬举行的三方峰会上对记者说道，“通过贸易，我解决了印度和巴基斯坦的问题。我认为是贸易比其他任何原因更重要。这就是我参与其中的原因。”

此次峰会以阿塞拜疆和亚美尼亚签署和平协议告终，两国领导人表示，特朗普的调解应为他赢得诺贝尔和平奖——这是美国总统一直公开寻求的荣誉。

特朗普提到他在5月与印度和巴基斯坦领导人通话时说道，“我说过，我不想处理那些试图自我毁灭甚至威胁世界的国家，你知道，它们是核武国家。”

特朗普表示，解决巴基斯坦和印度之间的冲突“是一个重大问题”，因为冲突可能迅速升级为核战争。

他说，“这是一个大问题，解决这个问题，我想你们会同意这是一个大问题。他们当时正在交战，你知道，他们甚至击落了飞机。你知道，在最近的小规模冲突中，有五六架飞机被击落，然后局势可能会进一步升级，变得非常非常糟糕。”

这两个拥有核武器的邻国在经历了近三十年来最严重的战斗后，于5月同意特朗普宣布的停火协议，结束了持续四天的相互袭击。这些袭击涉及数百架无人机、导弹和战斗机，造成至少60人死亡，数千人被迫从边境和有争议的克什米尔地区撤离。

巴基斯坦声称在战斗中击落了至少五架印度战机，包括三架“阵风”战斗机，而这场战斗涉及约30架巴基斯坦战机和70架印度战机。

最初，印度否认任何飞机损失，但后来其官员承认巴基斯坦击落了未指明数量的印度战机。

莫迪否认特朗普的作用

特朗普多次提到他的努力，并赞扬巴基斯坦和印度领导人在他的贸易干预下同意停火。然而，新德里否认特朗普在停火中发挥作用，而伊斯兰堡则将功劳归于这位美国总统，并提名他为诺贝尔奖候选人。

最近，印度总理纳伦德拉·莫迪在该国议会表示，特朗普在巴基斯坦和印度的停火中没有发挥作用。

莫迪在反对党国大党议员拉胡尔·甘地要求他“在议会中说特朗普在撒谎”后对议员们说道，“没有任何世界领导人要求我们停止行动。”

印度国防部长拉杰纳特·辛格上个月在议会中表示，“说军事行动因压力而停止是完全不正确且毫无根据的。”

特朗普及其政府声称，美国在印度和巴基斯坦之间的停火中发挥了作用，并已超过30次提到这一点。

周四，美国国务卿马尔科·卢比奥重申了特朗普的作用，他表示：“我们直接介入，总统成功促成了和平。”

卢比奥在接受EWTN电视台《The World Over》节目采访时称特朗普为“和平总统”，并提到特朗普领导下的其他外交努力，包括柬埔寨-泰国、亚美尼亚-阿塞拜疆以及刚果民主共和国-卢旺达的冲突调解。

