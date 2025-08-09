美国总统唐纳德·特朗普再次声称，他通过调解南亚两个核武国家巴基斯坦和印度之间的停火，解决了两国的敌对关系，并敦促两国将注意力集中在贸易而非战争上。

特朗普在白宫与阿塞拜疆总统伊尔哈姆·阿利耶夫和亚美尼亚总理尼科尔·帕希尼扬举行的三方峰会上对记者说道，“通过贸易，我解决了印度和巴基斯坦的问题。我认为是贸易比其他任何原因更重要。这就是我参与其中的原因。”

此次峰会以阿塞拜疆和亚美尼亚签署和平协议告终，两国领导人表示，特朗普的调解应为他赢得诺贝尔和平奖——这是美国总统一直公开寻求的荣誉。

特朗普提到他在5月与印度和巴基斯坦领导人通话时说道，“我说过，我不想处理那些试图自我毁灭甚至威胁世界的国家，你知道，它们是核武国家。”

特朗普表示，解决巴基斯坦和印度之间的冲突“是一个重大问题”，因为冲突可能迅速升级为核战争。

他说，“这是一个大问题，解决这个问题，我想你们会同意这是一个大问题。他们当时正在交战，你知道，他们甚至击落了飞机。你知道，在最近的小规模冲突中，有五六架飞机被击落，然后局势可能会进一步升级，变得非常非常糟糕。”

这两个拥有核武器的邻国在经历了近三十年来最严重的战斗后，于5月同意特朗普宣布的停火协议，结束了持续四天的相互袭击。这些袭击涉及数百架无人机、导弹和战斗机，造成至少60人死亡，数千人被迫从边境和有争议的克什米尔地区撤离。

巴基斯坦声称在战斗中击落了至少五架印度战机，包括三架“阵风”战斗机，而这场战斗涉及约30架巴基斯坦战机和70架印度战机。

最初，印度否认任何飞机损失，但后来其官员承认巴基斯坦击落了未指明数量的印度战机。