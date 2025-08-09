美国总统唐纳德·特朗普宣布，他将在下周五于阿拉斯加与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京会面，并表示莫斯科与基辅之间的潜在和平协议可能涉及领土交换。

特朗普周五晚间在他的Truth Social平台上写道，“备受期待的会议将于2025年8月15日下周五，在伟大的阿拉斯加州举行。这是我作为美国总统与俄罗斯总统普京之间的重要会晤。”

自今年1月特朗普重返白宫以来，他尚未与普京进行面对面的会谈。

克里姆林宫周六早些时候表示，已邀请特朗普在下周五阿拉斯加峰会后访问俄罗斯。

此前，在白宫与阿塞拜疆和亚美尼亚领导人举行的三方峰会上，特朗普曾表示，俄罗斯和乌克兰将在和平协议中进行领土交换。特朗普说：“双方将进行一些有利于双方的领土交换，”并补充道，“我们的目标是收回一些领土并进行交换。”

特朗普的言论是在《华尔街日报》报道普京向特朗普的特使史蒂夫·维特科夫表示，如果乌克兰同意从乌克兰东部顿涅茨克地区撤军，他将同意全面停火之后发表的。

与此同时，乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基周五表示，基辅及其盟友达成共识，认为现在有可能至少实现停火，这取决于对俄罗斯施加足够的压力。

泽连斯基在晚间向全国发表讲话时表示，他已与十多个不同国家的领导人进行了会谈，他的团队也与美国保持着持续联系。泽连斯基还补充说，乌克兰及其盟国的国家安全顾问将在周五晚些时候举行会谈。