特朗普将在阿拉斯加与普京会面或谈领土交换
特朗普宣布下周五在阿拉斯加与俄罗斯总统普京举行会晤,并表示莫斯科和基辅之间可能达成的和平协议可能涉及领土交换。
特朗普称他将很快会见普京。 / AP
2025年8月9日

美国总统唐纳德·特朗普宣布，他将在下周五于阿拉斯加与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京会面，并表示莫斯科与基辅之间的潜在和平协议可能涉及领土交换。

特朗普周五晚间在他的Truth Social平台上写道，“备受期待的会议将于2025年8月15日下周五，在伟大的阿拉斯加州举行。这是我作为美国总统与俄罗斯总统普京之间的重要会晤。”

自今年1月特朗普重返白宫以来，他尚未与普京进行面对面的会谈。

克里姆林宫周六早些时候表示，已邀请特朗普在下周五阿拉斯加峰会后访问俄罗斯。

此前，在白宫与阿塞拜疆和亚美尼亚领导人举行的三方峰会上，特朗普曾表示，俄罗斯和乌克兰将在和平协议中进行领土交换。特朗普说：“双方将进行一些有利于双方的领土交换，”并补充道，“我们的目标是收回一些领土并进行交换。”

特朗普的言论是在《华尔街日报》报道普京向特朗普的特使史蒂夫·维特科夫表示，如果乌克兰同意从乌克兰东部顿涅茨克地区撤军，他将同意全面停火之后发表的。

与此同时，乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基周五表示，基辅及其盟友达成共识，认为现在有可能至少实现停火，这取决于对俄罗斯施加足够的压力。

泽连斯基在晚间向全国发表讲话时表示，他已与十多个不同国家的领导人进行了会谈，他的团队也与美国保持着持续联系。泽连斯基还补充说，乌克兰及其盟国的国家安全顾问将在周五晚些时候举行会谈。

美国争取乌克兰支持

据《彭博社》周五报道，美国和俄罗斯正努力达成一项协议，以停止乌克兰战争，并巩固俄罗斯在战争期间占领的领土控制权。

报道称，熟悉此事的人士透露，美俄官员正在为特朗普和普京计划的峰会会议达成领土协议，会议可能最早在下周举行。

美国正在争取乌克兰及其欧洲盟友对该协议的支持，但目前尚未确定。

普京要求乌克兰将整个东部顿巴斯地区以及2014年被莫斯科吞并的克里米亚割让给俄罗斯。

这将要求泽连斯基下令从基辅仍控制的卢甘斯克和顿涅茨克部分地区撤军，从而让俄罗斯获得自2022年2月战争开始以来其军队未能通过军事手段实现的胜利。

作为协议的一部分，俄罗斯将在乌克兰赫尔松和扎波罗热地区沿当前战线停止进攻，但消息人士警告称，协议的条款和计划“仍在变化中，可能会发生变化”。

据消息人士透露，该协议旨在冻结战争，为停火和技术性谈判铺平道路，以达成最终的和平解决方案。

