土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安在伊斯坦布尔举行的国际家庭论坛上宣布，土耳其将把2026年至2035年定为“家庭与人口十年”。

周五，埃尔多安批评了以个人舒适优先于家庭和社会纽带的现代生活方式，并表示：“一种将现代化建立在无家庭和孤立观念上的思维方式，既不能给个人带来和平，也不能给社会带来安宁。”

他指出：“这种生活方式正迅速渗透到我们社会的结构中，尤其是从年轻人开始。”

土耳其总统强调了保护传统家庭结构的重要性，并认为全球市场的参与者并不支持强大的家庭团结。

他说：“一个与家庭脱离、民族认同被削弱的人，无法真正自由也无法实现自我。”

“在世界各地，家庭制度的侵蚀使人们变成了流行文化的单纯消费者。”

埃尔多安还对LGBT意识形态发表了强烈批评，称批评这一意识形态的公众人物正遭到排挤。

他说：“艺术家、商人、政治家和科学家仅仅因为反对LGBT‘瘟疫’，就被社会‘处以私刑’，变成了‘行尸走肉’。”

“反对LGBT堕落的斗争，也是为了自由、尊严和人类未来的斗争。”

针对土耳其日益下降的生育率，埃尔多安发出警告：“我们的生育率首次降至1.48。这是一个灾难性的数字，远低于2.1的关键门槛。”

土耳其此前已宣布将2025年定为“家庭年”。