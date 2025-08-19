国际
3分钟阅读
加拿大航空公司空乘人员拒绝返回工作的命令
一名工会领导人表示，此次罢工导致数百架航班中断，他有可能因此入狱。
加拿大航空空乘人员无视复工令 / AP
9 小时前

大约10,000名加拿大航空的空乘人员拒绝遵守政府要求复工的命令，他们的工会领导人表示，如果必要，他愿意坐牢。

加拿大工业关系委员会（CIRB）周一宣布此次罢工为非法，并命令空乘人员立即复工。

加拿大航空表示，这次罢工已经导致每天约700个航班被取消，影响了大约50万名乘客。

据CBC新闻报道，代表空乘人员的加拿大公共雇员工会（CUPE）全国主席马克·汉考克表示：“我们今天下午不会重返工作岗位。”

汉考克指出，争议的核心在于要求提高薪资以及在航班起飞前采用新的支付方式。

他说：“如果这意味着像我这样的人要坐牢，那就坐牢吧。如果这意味着我们的工会被罚款，那也无所谓。”

“我们并不想违反法律。我们希望找到一个解决方案。我们的成员也希望找到一个解决方案。但这个解决方案必须在谈判桌上达成。”

加拿大总理马克·卡尼周一表示，空乘人员应该获得公平的薪酬，并敦促双方尽快达成协议。

空乘人员在与航空公司谈判破裂后，于周六开始罢工。

CIRB的干预决定引发了CUPE的批评，工会认为政府的介入削弱了集体谈判权。

持续谈判

据路透社报道，周一晚些时候，加拿大航空和CUPE在一名调解员的参与下展开谈判。

加拿大就业部长也敦促双方继续谈判，直到达成协议。

这场罢工导致数十万名乘客滞留或不得不重新预订航班。

随着繁忙的旅行季节到来，航空公司和工会面临着越来越大的压力，必须尽快解决僵局。

无偿工作

就业部长帕蒂·哈伊杜还宣布对航空业中无偿工作的指控展开调查。

哈伊杜在X平台上写道：“如果雇主利用加拿大劳动法的漏洞，我们将堵上这些漏洞。没有人应该被要求无偿工作。”

