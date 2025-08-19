大约10,000名加拿大航空的空乘人员拒绝遵守政府要求复工的命令，他们的工会领导人表示，如果必要，他愿意坐牢。

加拿大工业关系委员会（CIRB）周一宣布此次罢工为非法，并命令空乘人员立即复工。

加拿大航空表示，这次罢工已经导致每天约700个航班被取消，影响了大约50万名乘客。

据CBC新闻报道，代表空乘人员的加拿大公共雇员工会（CUPE）全国主席马克·汉考克表示：“我们今天下午不会重返工作岗位。”

汉考克指出，争议的核心在于要求提高薪资以及在航班起飞前采用新的支付方式。

他说：“如果这意味着像我这样的人要坐牢，那就坐牢吧。如果这意味着我们的工会被罚款，那也无所谓。”

“我们并不想违反法律。我们希望找到一个解决方案。我们的成员也希望找到一个解决方案。但这个解决方案必须在谈判桌上达成。”

加拿大总理马克·卡尼周一表示，空乘人员应该获得公平的薪酬，并敦促双方尽快达成协议。

空乘人员在与航空公司谈判破裂后，于周六开始罢工。