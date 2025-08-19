21 小时前
委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗宣布，他将动员超过450万名民兵，以应对来自美国的所谓“威胁”。此前，美国提高了对马杜罗逮捕的悬赏金额。
“本周，我将启动一项特别计划，动员超过450万名民兵，确保覆盖整个国家领土——这些民兵已经做好准备，处于激活状态并且武装齐全。”马杜罗在周一的电视讲话中表示。
这支民兵部队由已故总统乌戈·查韦斯正式创建，据称其成员约有500万人，但分析人士认为实际人数远低于这一数字。目前，委内瑞拉总人口约为3000万。
华盛顿的威胁
马杜罗谴责了来自华盛顿的“荒唐、离奇和不可思议的威胁”。
本月早些时候，特朗普政府将对马杜罗的悬赏金额翻倍至5000万美元，理由是他涉嫌参与毒品走私活动。美国官员指控他领导了所谓的“太阳之卡特尔”，这是一个嵌入委内瑞拉军队的强大可卡因网络。
此外，美国军方还向南加勒比地区部署了海军力量，作为其打击毒品活动的一部分。
委内瑞拉内政部长迪奥斯达多·卡韦略表示，加拉加斯已经在“整个加勒比地区……我们的海域、我们的领土、委内瑞拉的领土”部署了部队以作回应。
尽管没有直接提及美国的最新行动，马杜罗还是感谢盟友在面对华盛顿“腐朽的威胁老调”时给予的支持。
他还呼吁其政治支持者加强基层武装力量，包括农民和工人民兵。他宣称：“步枪和导弹将交给农民力量——以保卫委内瑞拉的领土、主权和和平。”