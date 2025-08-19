本月早些时候，特朗普政府将对马杜罗的悬赏金额翻倍至5000万美元，理由是他涉嫌参与毒品走私活动。美国官员指控他领导了所谓的“太阳之卡特尔”，这是一个嵌入委内瑞拉军队的强大可卡因网络。

此外，美国军方还向南加勒比地区部署了海军力量，作为其打击毒品活动的一部分。

委内瑞拉内政部长迪奥斯达多·卡韦略表示，加拉加斯已经在“整个加勒比地区……我们的海域、我们的领土、委内瑞拉的领土”部署了部队以作回应。

尽管没有直接提及美国的最新行动，马杜罗还是感谢盟友在面对华盛顿“腐朽的威胁老调”时给予的支持。

他还呼吁其政治支持者加强基层武装力量，包括农民和工人民兵。他宣称：“步枪和导弹将交给农民力量——以保卫委内瑞拉的领土、主权和和平。”