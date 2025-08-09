叙利亚政府强烈谴责叙利亚民主力量（SDG）于周六举办的会议，称这是对持续谈判的“严重打击”，也是对3月10日协议的“明显违反”。

据叙利亚阿拉伯通讯社（SANA）援引的一位高级政府消息人士称，这场在叙利亚东北部举行的活动并非一个“统一的国家框架”，而是一个“脆弱的联盟”，其目的是破坏叙利亚的统一与主权。

SANA报道称，大马士革指责与会者“怀有分裂主义议程，依赖外国支持，并逃避和平进程中的承诺”。

政府谴责会议接待了“参与敌对行动的分裂主义人物”，认为这相当于“试图将叙利亚问题国际化，邀请外国干预，并重新施加制裁。”

政府警告称，会议上提出的建议，包括建立新的“国家军队核心”、修订宪法声明以及改变行政区划，直接违背了3月10日协议的条款。该协议要求将叙利亚东北部的所有民事和军事机构整合到国家结构中。

大马士革还指责SDF内部的“极端库尔德派别”在伊拉克坎迪尔山（PKK恐怖组织的活动基地）的指示下，对阿拉伯叙利亚人实施“系统性的人口结构改变”。

将谈判迁回大马士革