叙利亚政府强烈谴责叙利亚民主力量（SDG）于周六举办的会议，称这是对持续谈判的“严重打击”，也是对3月10日协议的“明显违反”。
据叙利亚阿拉伯通讯社（SANA）援引的一位高级政府消息人士称，这场在叙利亚东北部举行的活动并非一个“统一的国家框架”，而是一个“脆弱的联盟”，其目的是破坏叙利亚的统一与主权。
SANA报道称，大马士革指责与会者“怀有分裂主义议程，依赖外国支持，并逃避和平进程中的承诺”。
政府谴责会议接待了“参与敌对行动的分裂主义人物”，认为这相当于“试图将叙利亚问题国际化，邀请外国干预，并重新施加制裁。”
政府警告称，会议上提出的建议，包括建立新的“国家军队核心”、修订宪法声明以及改变行政区划，直接违背了3月10日协议的条款。该协议要求将叙利亚东北部的所有民事和军事机构整合到国家结构中。
大马士革还指责SDF内部的“极端库尔德派别”在伊拉克坎迪尔山（PKK恐怖组织的活动基地）的指示下，对阿拉伯叙利亚人实施“系统性的人口结构改变”。
将谈判迁回大马士革
政府强调，叙利亚国家的形式必须通过“经全民公投批准的永久宪法”来决定，而不是“通过派系协议或武装胁迫”来决定。
消息人士确认，由于此次会议的影响，叙利亚将不会参加任何计划在巴黎举行的会议，也拒绝与“任何试图以任何名义或形式复兴已解散政权的势力”进行谈判。
大马士革敦促SDF“认真参与”落实3月10日协议，并呼吁国际调解方“将所有谈判迁回叙利亚首都”，称大马士革是“叙利亚人之间对话的合法和国家平台”。
3月10日，叙利亚总统府宣布签署一项协议，将SDF整合到国家机构中，重申国家领土的统一，并拒绝任何分裂企图。
SDF主要由恐怖组织YPG主导，而YPG是恐怖组织PKK的叙利亚分支。
叙利亚领导人巴沙尔·阿萨德在位近25年后，于12月逃往俄罗斯，结束了自1963年以来由复兴党掌权的政权。
今年1月，一个由艾哈迈德·阿尔·沙拉领导的新过渡政府成立。