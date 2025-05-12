据一名官员周日表示，尼日利亚贝努埃州持枪人员发动的袭击事件，至少23人遇害，另有多人受伤。

宽德地方政府区的官员雷·阿努姆韦（Ray Anumve）在接受当地报纸采访时表示，从事畜牧业的富拉尼牧民对该地区的村庄发动了袭击。

阿努姆韦证实，袭击导致包括儿童在内的23人死亡。他还提到，袭击中多户房屋被烧毁，袭击者抢走了村民的粮食。

在贝努埃州，富拉尼牧民与农业社区之间的暴力冲突时有发生。

据法新社（AFP）报道，一名红十字会官员表示，周六晚上在四个村庄发生了四起独立的袭击事件。

贝努埃州红十字会秘书安东尼·阿巴（Anthony Abah）告诉法新社，“来自现场的报告证实，不同袭击事件共造成至少23人死亡。”

他指出，根据该组织现场灾害官员的数据，乌库姆（Ukum）有8人遇害，附近的洛戈（Logo）有9人，古马（Guma）和宽德（Kwande）各有3人遇害。此外，还有多人受伤。

警方一女发言人表示，她对这些袭击事件并不知情。最近搬回受影响地区附近家乡的前州电力公司总经理塞法斯·坎格（Cephas Kangeh）告诉法新社，他听说有三人被杀，其中包括一对骑摩托车时遭伏击的夫妇，他们的摩托车被牧民抢走。

坎格还提到，中国人在该地区从事黄金开采活动。他说：“袭击并未发生在采矿点附近。然而，令人困惑的是，当地居民总是遭到袭击和伤害……但从未有过针对在这些地区运营的中国矿工的袭击事件。”

一些最新的袭击发生在一个多月前曾遭袭击的地区，当时至少有56人死亡。由于许多牧民属于穆斯林富拉尼族，而许多农民是基督徒，尼日利亚所谓的“中带”地区的袭击事件往往带有宗教或种族色彩。

今年4月早些时候，在邻近的普拉托州（Plateau）发生的两起身份不明枪手的袭击事件导致超过100人死亡。在包括贝努埃州在内的更广泛的中带地区，农民和牧民使用的土地因气候变化和人口扩张而面临压力，导致对日益有限的空间的致命竞争。