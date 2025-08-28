加沙战争
以色列对医院大屠杀使印巴两国站在一起
以色列在两年内杀害的记者数量超过了近期世界上任何其他冲突地区。
在以色列周一袭击纳赛尔医疗中心事件中遇难记者使用的设备。 / Reuters
2025年8月28日

印度和巴基斯坦今年5月曾相互发射火箭和导弹，两国在国际事务上几乎从未达成一致。

然而，本周三这两个拥有核武器的邻国罕见地同时发表声明，谴责以色列在加沙杀害记者的行为，称其为“可怕”和“令人震惊的”。

以色列周一对加沙南部汗尤尼斯的纳赛尔医疗中心发动袭击，造成至少47名巴勒斯坦人死亡，其中包括6名记者，引发了全球的强烈抗议。对此，伊斯兰堡和新德里分别发表了声明。

巴基斯坦外交部将此次袭击描述为“无法想象和残忍的”，并表示持续针对平民和记者的行为严重违反了国际人权法和人道主义法，也侵犯了新闻自由。

巴基斯坦重申呼吁国际社会“追究以色列此类罪行的责任，并采取具体措施结束以色列的有罪不罚现象”。

印度也表示，加沙记者被杀事件“令人震惊且深感难过”，并谴责冲突中打死平民的行径。

印度外交部发言人兰迪尔·贾斯瓦尔在声明中说道：“记者被杀令人震惊且深感难过。印度一贯谴责冲突中打死平民的行径。”

他补充道：“我们了解到以色列当局已经展开了调查。”

批评人士认为，在总理纳伦德拉·莫迪的领导下，印度与以色列的关系日益密切。但印度历史上始终支持巴勒斯坦和“两国方案”。

2023年10月7日莫迪是首批谴责哈马斯袭击以色列的领导人之一。他在推特上将哈马斯称为“恐怖分子”，这一表态标志着印度政策的转变，此前印度并未正式将这一巴勒斯坦抵抗组织列为恐怖组织。

此次加沙媒体人员的死亡使自2023年10月以来在以色列袭击中丧生的巴勒斯坦记者人数增至246人。

以色列在过去两年内杀害的记者人数超过了近期全球任何冲突中的记录。

