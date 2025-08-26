加拿大摄影记者瓦莱丽·津克（Valerie Zink）在其个人Facebook页面上宣布，她将辞去在路透社担任八年自由记者的职务。她表示，自己无法继续为一家被她指控“为以色列在加沙系统性杀害记者辩护并提供支持”的机构工作。

津克的作品曾被《纽约时报》、《半岛电视台》以及北美、欧洲和亚洲的多家媒体刊登。她指出，路透社的报道助长了自2023年10月以色列在加沙发动屠杀以来，已有246名记者被杀害的局面。

她提到了一起具体案例，即普利策奖得主、《半岛电视台》记者阿纳斯·阿尔-谢里夫（Anas al-Sharif）与其团队于8月10日在加沙城被杀害的事件。津克写道：“路透社选择发布以色列完全没有根据的声明，声称阿尔-谢里夫是哈马斯成员——这是媒体如路透社一再重复并赋予正当性的无数谎言之一。”

她还谴责了路透社对其员工被杀事件的回应。本周一摄影师侯萨姆·阿尔-马斯里（Hossam al-Masri）在以色列对纳赛尔医院的袭击中与另外19人一同遇难。津克将其描述为“双重打击”袭击——即对平民目标的初次打击后，再次袭击医护人员、救援人员和记者。

她引用记者杰里米·斯卡希尔（Jeremy Scahill）的批评称：“从《纽约时报》到路透社，每一家主要媒体都充当了以色列宣传的传送带，美化战争罪行并使受害者非人化。”

津克认为，西方媒体通过未经核实地重复以色列军方的声明，“使得在这片狭小的土地上，两年内被杀害的记者人数超过了一战、二战、朝鲜战争、越南战争、阿富汗战争、南斯拉夫战争和乌克兰战争的总和。”

她还指责路透社在阿尔-谢里夫为其赢得普利策奖后仍然抛弃了他。“这并未促使他们在以色列军方将他列入‘暗杀名单’时为他辩护……也未促使他们在以色列发言人公开威胁他后提供保护。当他几周后被追捕并杀害时，他们也未能如实报道他的死亡。”

津克表示，她无法再带着路透社的记者证工作，因为这让她感到“深深的羞耻和悲痛”。她承诺将以加沙记者为榜样，重新调整自己的工作方向，并称他们是“有史以来最勇敢、最优秀的人。”

全球谴责