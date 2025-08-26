加拿大摄影记者瓦莱丽·津克（Valerie Zink）在其个人Facebook页面上宣布，她将辞去在路透社担任八年自由记者的职务。她表示，自己无法继续为一家被她指控“为以色列在加沙系统性杀害记者辩护并提供支持”的机构工作。
津克的作品曾被《纽约时报》、《半岛电视台》以及北美、欧洲和亚洲的多家媒体刊登。她指出，路透社的报道助长了自2023年10月以色列在加沙发动屠杀以来，已有246名记者被杀害的局面。
她提到了一起具体案例，即普利策奖得主、《半岛电视台》记者阿纳斯·阿尔-谢里夫（Anas al-Sharif）与其团队于8月10日在加沙城被杀害的事件。津克写道：“路透社选择发布以色列完全没有根据的声明，声称阿尔-谢里夫是哈马斯成员——这是媒体如路透社一再重复并赋予正当性的无数谎言之一。”
她还谴责了路透社对其员工被杀事件的回应。本周一摄影师侯萨姆·阿尔-马斯里（Hossam al-Masri）在以色列对纳赛尔医院的袭击中与另外19人一同遇难。津克将其描述为“双重打击”袭击——即对平民目标的初次打击后，再次袭击医护人员、救援人员和记者。
她引用记者杰里米·斯卡希尔（Jeremy Scahill）的批评称：“从《纽约时报》到路透社，每一家主要媒体都充当了以色列宣传的传送带，美化战争罪行并使受害者非人化。”
津克认为，西方媒体通过未经核实地重复以色列军方的声明，“使得在这片狭小的土地上，两年内被杀害的记者人数超过了一战、二战、朝鲜战争、越南战争、阿富汗战争、南斯拉夫战争和乌克兰战争的总和。”
她还指责路透社在阿尔-谢里夫为其赢得普利策奖后仍然抛弃了他。“这并未促使他们在以色列军方将他列入‘暗杀名单’时为他辩护……也未促使他们在以色列发言人公开威胁他后提供保护。当他几周后被追捕并杀害时，他们也未能如实报道他的死亡。”
津克表示，她无法再带着路透社的记者证工作，因为这让她感到“深深的羞耻和悲痛”。她承诺将以加沙记者为榜样，重新调整自己的工作方向，并称他们是“有史以来最勇敢、最优秀的人。”
全球谴责
本周一以色列对汗尤尼斯的纳赛尔医院发动袭击，造成包括医护人员和记者在内的至少21人死亡。遇难者中包括《半岛电视台》的穆罕默德·萨拉玛（Mohammad Salama）、路透社摄影师侯萨姆·阿尔-马斯里、《美联社》自由记者玛丽亚姆·阿布·达卡（Mariam Abu Daqqa）、艾哈迈德·阿布·阿齐兹（Ahmed Abu Aziz）和穆阿兹·阿布·塔哈（Moaz Abu Taha）。
巴勒斯坦记者协会称这是“对自由媒体的公开战争”，而联合国特别报告员弗朗西斯卡·阿尔巴内塞（Francesca Albanese）呼吁各国“打破封锁，实施武器禁运并施加制裁。”
阿尔巴内塞呼吁全世界的记者为他们勇敢的巴勒斯坦同行发声，反对这场屠杀，同时“记录下这场种族灭绝。”
保护记者委员会表示，国际社会必须追究以色列对“持续非法袭击新闻界”的责任。
以色列的盟友对此表示震惊。法国总统埃马纽埃尔·马克龙称这些袭击“不可容忍”，并表示记者“必须在任何情况下都受到保护。”
德国和西班牙要求进行独立调查。英国外交大臣大卫·拉米（David Lammy）表示他“感到震惊”，并呼吁立即停火。
土耳其、卡塔尔、伊朗、埃及和沙特阿拉伯均发表了强烈谴责，称杀害媒体和医护人员是战争罪行。伊斯兰合作组织在吉达召开会议时表示，这是对新闻自由的攻击。
据《半岛电视台》报道，自2023年10月以来，加沙已有至少273名记者和媒体工作者被杀害。