八岁的加沙儿童希德拉（ Sidra Al Bordeeni ）从诊所装上假肢后，便可以骑上一辆自行车，从约旦的难民营出发，这是她一年前在以色列导弹袭击加沙失去手臂后第一次骑行。

希德拉在努塞拉特学校（Nuseirat School）躲藏时受伤。努塞拉特学校是加沙地区为躲避以色列袭击而改建为临时避难所的学校之一。她的母亲 Sabreen Al Bordeeni 说，由于加沙医疗服务瘫痪，而且当时她的家人无法离开该地区，希德拉的手臂没能保住。

Sabreen Al Bordeeni在电话中多次感谢真主安拉赐予她这一天。她说：“她在外面玩耍，所有的朋友和兄弟姐妹都对她的假肢赞叹不已。看到女儿开心，我心中的感激之情难以言表。”

希德拉的假肢由一家名为Bioniks的巴基斯坦公司在4000多公里外的卡拉奇制造。该公司使用智能手机应用程序从不同角度拍摄照片，并创建3D模型来制作定制假肢。

Bioniks首席执行官Anas Niaz表示，自2021年以来，这家社会企业已在巴基斯坦生产了1000多条定制假肢，资金来自患者自付、企业赞助和捐款。这是该公司首次为受冲突影响的人们提供假肢。

虚拟试戴

希德拉和三岁的Habebat Allah在以色列对加沙的战争中失去了双臂和一条腿。两人都接受了为期数天的远程咨询和虚拟测量。随后，尼亚兹从卡拉奇飞往安曼，完成了公司首次海外交付。

希德拉的设备由安曼的 Mafaz 诊所资助，而 Habebat 的假肢则由巴基斯坦捐助者资助。Mafaz 首席执行官恩特萨尔·阿萨克 (Entesar Asaker) 表示，他们之所以与 Bioniks 合作，是因为该公司成本低廉、提供远程解决方案，并且能够进行虚拟故障排除。

尼亚兹表示，每个假肢手臂的成本约为 2500 美元，远低于美国制造的替代产品 1万至 2万美元的成本。虽然 Bioniks 的假肢不如美国版本先进，但它们为儿童提供了高水平的功能，而且远程控制功能使其比其他国家的产品更容易获得。

尼亚兹说道：“我们计划为乌克兰等其他冲突地区的人们提供假肢，并成为一家全球性公司。”他指出，轻便假肢对儿童以及随着儿童成长每12至18个月需要更换一次的假肢至关重要。

尼亚兹表示，希德拉和Habebat正在探索未来假肢更换的融资方案，并补充说成本不会太高。尼亚兹表示，只需要更换少数部件，其余部件可以重复使用，帮助其他儿童。

Bioniks有时会将一些热门的虚构角色，例如漫威的钢铁侠或迪士尼的艾莎，融入其儿童假肢产品中。尼亚兹表示，这有助于儿童的情感接纳和日常使用。

“我终于可以拥抱爸爸了”

联合国人道主义事务协调厅（OCHA）3月份表示，加沙新增约4500名截肢者，加上战前存在的2000例，其中大多数是儿童，使其成为近代历史上人均儿童截肢危机最高的地区之一。

巴勒斯坦统计局4月份的一项研究估计，自2023年10月以色列对加沙发动战争以来，至少已有7000名儿童受伤。

世界卫生组织表示，由于以色列关闭了边境，阻止重要物资进入加沙，加沙的卫生系统“不堪重负”。这意味着伤者，尤其是在伤员激增的情况下，无法获得专科护理。

英国利兹一家为创伤患者提供假肢和支撑的诊所ProActive Prosthetic的负责人Asadullah Khan说：“在医护人员和患者几乎无法见面的情况下，远程治疗填补了关键空白，无需出行或前往专科中心即可进行评估、调整和随访。”

Bioniks希望大规模推广此类解决方案，但资金仍然是一个障碍，该公司仍在努力建立可行的合作伙伴关系。

希德拉仍在适应她的新手，她的新手上戴着一个小手镯。在过去的一年里，当她想用双手比出一颗心时，她会请别人帮她完成这个简单的动作。这一次，她自己创造了这个形状，拍了张照片，发给了仍被困在加沙的父亲。

她说：“我最想的就是终于可以在见到父亲时，用双手拥抱他了。”