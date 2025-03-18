以色列对加沙地带发动了一波空袭，声称这是自一月份停火协议生效以来，对哈马斯目标最猛烈的一次打击。

巴勒斯坦官员报告至少有322人死亡。

以色列总理本雅明·内塔尼亚胡表示，由于延长停火协议的谈判缺乏进展，他下令发动此次袭击。官员称，这次行动是开放式的，预计将进一步扩大。白宫表示已与以色列进行了磋商，并对以色列的行动表示支持。

内塔尼亚胡办公室声明称，“以色列将从现在起以更强大的军事力量对抗哈马斯”。

此次袭击扰乱了穆斯林斋月期间的一段相对平静的时期，并增加了这场持续 17 个月的战争爆发全面冲突的可能性。这场战争已造成数万名巴勒斯坦人死亡，加沙地带遭到大面积破坏。人们还对哈马斯认为仍然活着的大约 20 名以色列人质的命运提出质疑。

哈马斯指责内塔尼亚胡破坏停火协议，并将人质置于“未知的命运”之中。在一份声明中，哈马斯呼吁调解人让以色列“对违反和推翻协议负全责”。

袭击发生之际，内塔尼亚胡因其人质危机的处理方式以及解雇以色列内政部负责人的决定而面临越来越大的国内压力。

伤者涌入加沙医院

在南部城市汗尤尼斯，美联社记者目睹了爆炸和浓烟升起。

救护车将伤者送往纳赛尔医院，患者躺在地板上，有些人痛苦地尖叫。一名小男孩头部缠着绷带，医护人员正在检查他的其他伤口；一名小女孩哭泣着，她流血的手臂正在被包扎。

据欧洲医院报告，在南部城市拉法的一次袭击中，同一家庭的17名成员被炸死，其中包括至少12名妇女和儿童。

根据医院记录，死者包括五名儿童、他们的父母，以及另一名父亲和他的三个孩子。

许多巴勒斯坦人表示，当二月份初关于停火第二阶段的谈判未如期开始时，他们就预料到战争会重新爆发。以色列则采取了另一种方案，切断了对加沙200万巴勒斯坦人的食品、燃料和其他援助供应，以试图迫使哈马斯接受其条件。

加沙市居民尼达尔·阿尔扎宁通过电话告诉美联社，“没有人想打仗”，“每个人仍在承受过去几个月的痛苦。”

加沙全境都能听到爆炸声。位于加沙中部的阿克萨烈士医院的卫生部发言人哈利勒·德格兰表示，至少有200人被杀。加沙的民防机构表示，由于多个地区同时遭到袭击，救援工作面临极大困难。

美国支持以色列并指责哈马斯

白宫试图将战斗的重新爆发归咎于哈马斯。国家安全委员会发言人布莱恩·休斯表示，哈马斯“本可以通过释放人质来延长停火，但却选择了拒绝和战争。”

美国特使史蒂夫·维特科夫此前警告称，哈马斯必须立即释放活着的人质，“否则将付出沉重代价。”

一名以色列匿名官员在讨论行动时表示，以色列正在打击哈马斯的军事力量、领导层和基础设施，并计划将行动从空袭扩展到其他领域。

这名官员指责哈马斯试图重建并策划新的袭击。自停火生效以来，哈马斯的武装分子和安全部队迅速重返街头。

以色列国防部长以色列·卡茨表示，“如果人质不被释放，加沙将打开地狱之门。”

他说，“我们不会停止战斗，直到所有人质回家并实现所有战争目标”。

停火第二阶段谈判陷入僵局

此次袭击发生在停火协议达成两个月后。停火期间，哈马斯释放了25名以色列人质和8具遗体，以换取近2000名巴勒斯坦囚犯。

但自两周前停火结束以来，双方未能就第二阶段的谈判达成一致。第二阶段旨在释放剩余的59名人质（其中35人被认为已死亡）并结束战争。

哈马斯要求结束战争并全面撤出以色列军队，以换取释放剩余人质。而以色列则表示，只有在摧毁哈马斯的治理和军事能力并释放所有人质后，战争才会结束。

内塔尼亚胡办公室周二曾表示，哈马斯“多次拒绝释放我们的所有人质，并拒绝了美国总统特使史蒂夫·维特科夫和调解人提出的所有提议。”

哈马斯官员塔赫尔·努努批评以色列的袭击。

他说，“国际社会面临道德考验：要么允许占领军重演其罪行，要么强制结束对加沙无辜人民的侵略和战争”。

加沙已陷入人道主义危机

停火曾为加沙带来一些喘息机会，使数十万流离失所的巴勒斯坦人得以返回家园。然而，随着以色列地面攻势的可能性增加，许多平民可能再次面临致命威胁。

停火前平民主要集中在帐篷营地中，以寻求相对的安全。

内塔尼亚胡面临日益严重的批评

战斗的重新爆发可能加剧以色列国内对剩余人质命运的深刻分歧。

获释的人质多次呼吁政府继续推进停火，以换回所有剩余人质。成千上万的以色列人也参加了大规模示威，呼吁停火并释放所有人质。

在内塔尼亚胡本周宣布计划解雇以色列国内安全局局长后，周二和周三计划举行大规模示威活动。批评者抨击此举是内塔尼亚胡试图转移对其政府在10月7日袭击和战争处理失败的指责。

自一月中旬加沙停火以来，以色列军队已杀害数十名据称接近其部队或进入未经授权区域的巴勒斯坦人。

尽管如此，停火协议仍然勉强维持，没有爆发大规模暴力。埃及、卡塔尔和美国一直在努力调解停火的下一步行动。

以色列希望哈马斯释放剩余人质的一半，以换取谈判持久停战的承诺。

哈马斯方面希望遵循双方达成的停火协议，该协议设想就更为困难的第二阶段停火开始谈判，即释放剩余人质和以色列军队撤出加沙。