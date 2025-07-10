巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫重申了巴基斯坦对进一步加强与土耳其在贸易、投资、技术和国防等多领域合作的“坚定”承诺。

总理办公室的一份声明中提到，周三，谢里夫在伊斯兰堡会见了来访的土耳其外长哈坎·菲丹和国防部长亚夏尔·谷莱尔。他强调，巴基斯坦与土耳其之间的长期兄弟情谊深深植根于共同的历史、文化和相互尊重之中。

总理办公室的声明中指出，谢里夫在会谈中由副总理兼外长伊沙克·达尔、陆军参谋长阿西姆·穆尼尔元帅、国防部长霍瓦贾·穆罕默德·阿西夫、国家安全顾问穆罕默德·阿西姆·马利克中将以及其他高级官员陪同。

总理对双边关系的“积极”发展轨迹表示满意。

回顾他与土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安今年的多次会晤，包括最近在第17届经济合作组织峰会期间的会谈，谢里夫重申了伊斯兰堡将巴基斯坦与土耳其关系转变为战略伙伴关系的“坚定”决心。

谢里夫对由达尔和菲丹共同主持的联合委员会会议的召开表示欢迎，并希望两国双边关系能够进一步加速发展，从而在多领域合作中取得更大进展。

在重申两国对彼此核心利益的坚定支持时，他强调，在快速变化的地区和全球环境中，双方需要加强协调。

谢里夫对土耳其国家和领导人在巴基斯坦最近与印度的冲突中给予的“坚定”支持表示最深切的感谢。

他强调双方需要共同努力，将双边贸易提升至双方商定的50亿美元目标。他还指出伊斯兰堡的投资友好政策，并邀请土耳其企业扩大在巴基斯坦的投资布局。

此外，他还邀请土耳其方面分享其专业知识，以协助巴基斯坦进行结构性改革、经济增长和发展努力。