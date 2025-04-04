美国总统特朗普发表上述声明的前一天曾表示他“不是在开玩笑”，这是迄今为止最明显的迹象，表明他正在认真考虑竞选第三任期。

美国总统唐纳德·特朗普周一表示，他“很想”在 2028 年与前总统巴拉克·奥巴马竞选，尽管宪法禁止他竞选第三任期。

当被问及这样的选举是否有可能时，特朗普在椭圆形办公室告诉记者：“我会喜欢的。这将是一场精彩的竞选。我会很高兴。”

特朗普还表示，“没人告诉我要竞选第三任期，但有这样一个传闻。我不知道。我还没有调查过。他们说有办法。但我从未调查过。我想把工作做好。我们还有四年……我们还有将近四年的时间。”

特朗普发表上述言论之前周日曾对美国全国广播公司新闻台 (NBC News) 表示，竞选第三任期的想法“并不是一个玩笑”。这一言论被认为是他正在思考如何克服宪法中的障碍的最明显信号。

特朗普在同一次采访中表示：“有很多方法可以做到这一点，”并补充道，“现在考虑这个还为时过早。”

1951 年在富兰克林·罗斯福总统连续当选四届后，宪法增加了第 22 条修正案，规定“任何人不得当选总统超过两次”。无论期间是否连续，此规则均适用。

特朗普目前正处于第二任期，他的一些盟友表示，除了选举之外，特朗普还有可能通过其他方式赢得第三任期。

NBC 主持人克里斯汀·韦尔克 (Kristen Welker) 向特朗普询问，第三任期的一个可能性是否是副总统 J.D. 万斯 (J.D. Vance) 竞选总统然后将总统职位移交给他。

“是的，这是一种方法，”特朗普回答道。他说： “但还有其他方法，还有其他方法。”

然而，通过废除宪法第22修正案来取消第三任期禁令似乎几乎不可能。这需要国会两院三分之二多数票和四分之三的州批准。