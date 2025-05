政治 7分钟阅读 全球军队将分析克什米尔空战 全球军队将分析克什米尔空战 巴基斯坦表示, 在持续一小时的战斗中, 他们击落了至少5架印度战机, 包括3架"阵风"战机。专家表示,这次战斗涉及约30架巴基斯坦战机和70架印度战机。 巴基斯坦表示, 在持续一小时的战斗中, 他们击落了至少5架印度战机, 包括3架"阵风"战机。专家表示,这次战斗涉及约30架巴基斯坦战机和70架印度战机。 分享

A Pakistani JF-17 fighter jet: China has helped Pakistan improve its technology to build the aircraft. / AP