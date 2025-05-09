中国制造的巴基斯坦战机与法国制造的印度“阵风”战机之间的空战，将受到各国军方的密切关注，以获取未来冲突中可能提供优势的洞察。

据路透社援引两名美国官员的消息称，一架中国制造的巴基斯坦战斗机在周三击落了至少两架印度军用飞机，这标志着北京先进战机的一个潜在重要里程碑。

巴基斯坦声称在一场涉及约30架巴基斯坦战机和70架印度战机的战斗中，击落了至少五架印度战机，其中包括三架“阵风”。

BBC核实团队表示，他们已验证了多段视频，这些视频似乎支持巴基斯坦的部分说法。

这场空中冲突为各国军方提供了一个难得的机会，可以研究飞行员、战斗机和空对空导弹在实战中的表现，并利用这些知识为本国空军的战斗准备提供依据。

专家表示，先进武器的实战使用将引起全球关注，包括中国和美国，这两个国家都在为可能发生的台海冲突或更广泛的亚太地区冲突做准备。

一名不愿透露姓名的美国官员告诉路透社，有高度信心认为巴基斯坦使用了中国制造的歼-10战机对印度战机发射了空对空导弹。

社交媒体上对中国PL-15空对空导弹与欧洲MBDA集团生产的“流星”雷达制导空对空导弹的性能进行了广泛讨论。目前尚无官方确认这些武器是否被使用。

国际战略研究所军事航空航天高级研究员道格拉斯·巴里表示：“中国、美国以及一些欧洲国家的空战研究团体将极为关注，试图尽可能多地了解战术、技术、程序、使用的装备以及其效果。”

巴里补充道：“如果确实使用了这些武器，那么这可能是中国最强大的武器与西方最强大的武器之间的较量，但我们目前尚不清楚具体情况。”

巴里还表示，法国和美国可能也希望从印度方面获得类似的情报。

一位国防工业高管称：“PL-15是一个大问题，美国军方对此非常关注。”

飞行员的训练成为焦点

“阵风”战机制造商达索航空拒绝发表评论，而MBDA集团由于法国公共假期暂时无法联系。

西方分析人士和行业消息人士表示，许多关键细节仍不清楚，包括“流星”导弹是否被携带，以及飞行员接受的训练类型和程度。

分析人士指出，军火公司也希望将技术性能与操作因素区分开来。

华盛顿国防专家兼Capital Alpha Partners管理合伙人拜伦·卡兰表示：“会对哪些有效、哪些无效进行审计，但战争迷雾也是一个重要因素。”

他说，美国军火公司不断收到关于其产品在乌克兰战争中表现的反馈。

“因此，我完全预计印度的欧洲供应商，以及巴基斯坦和中国也会分享类似的反馈。如果PL-15的表现如宣传或超出预期，中国方面肯定会想知道。”

一位来自使用“流星”导弹的西方国家的国防工业消息人士称，一张导引头的在线图片似乎显示了一枚未击中目标的导弹组件。

关于巴基斯坦是否拥有中国空军（PLAAF）的国内版PL-15，还是2021年公开的低射程出口版，存在不同的报道。

巴里曾广泛撰写关于该导弹的文章，他认为巴基斯坦最有可能拥有出口版。

PL-15与“流星”导弹的对比

一位西方行业消息人士否认了火箭动力PL-15射程比空气动力“流星”更远的说法，但承认其能力“可能比预想的更强”。

“流星”的射程尚未正式公布。该行业消息人士表示：“目前无法判断任何情况，我们知道的太少了。”

多年来，PL-15的射程和性能一直是西方关注的焦点。其出现被视为中国已远远超越依赖苏联时代技术的众多信号之一。

美国正在通过洛克希德·马丁公司开发AIM-260联合先进战术导弹，部分原因是为了应对PL-15及其超视距性能——这是西方优先事项向中国转移的更广泛调整的一部分。

欧洲国家正在探索“流星”的中期升级，专业出版物《简氏》称这可能涉及推进和制导，但分析人士表示进展缓慢。

美国总统特朗普在3月授予波音公司合同，建造美国空军迄今为止最先进的战斗机，这可能包括隐形技术、先进传感器和尖端引擎。