美国总统唐纳德·特朗普将印度与巴基斯坦之间的最新对峙形容为“令人可耻”，并表达了希望这两个拥有核武器的邻国之间的紧张局势能够“非常迅速”结束的愿望。

周二在白宫对记者讲话时，特朗普表示：“这很遗憾。我们刚刚听说这件事，就在我们走进椭圆形办公室的时候。”

他说，“我想人们可能从过去的一些事情中预料到会发生什么。他们已经争斗了很长时间。实际上，如果你仔细想想，他们已经争斗了几十年甚至几个世纪了。”

特朗普说道，“我只是希望这能非常迅速地结束。”

联合国对印度导弹袭击巴基斯坦表示“非常关切”

联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯通过其发言人表示，他对印度对巴基斯坦的军事打击“非常关切”。这一声明是在印度宣布其袭击了巴基斯坦境内的九个地点后数小时发布的。

联合国发言人斯特凡·杜加里克说道，“秘书长对印度在控制线和国际边界上的军事行动深表关切。他呼吁两国保持最大限度的军事克制。世界无法承受印度和巴基斯坦之间的军事对抗。”

据土耳其外交消息人士透露，土耳其外长哈坎·菲丹与巴基斯坦外长伊沙克·达尔通过电话讨论了巴基斯坦和印度之间的最新事态发展。

就在白宫新闻发布会开始前几分钟，印度军方宣布其在所谓的“辛杜尔行动”中对巴基斯坦和巴基斯坦管辖的查谟克什米尔地区的目标发动了袭击。

据巴基斯坦官员称，印度向巴基斯坦南部旁遮普省和巴控克什米尔的多个地区发射了导弹，造成包括一名儿童在内的三名平民死亡。

“战争行为”

巴基斯坦军方发言人艾哈迈德·谢里夫·乔杜里中将周三早些时候表示：“不久前，懦弱的敌人印度对巴哈瓦尔普尔艾哈迈德东区的苏班乌拉清真寺、科特利和穆扎法拉巴德三个地点发动了空袭。”

巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫在社交媒体X上发文谴责这次袭击是“战争行为”。

他说，“巴基斯坦有权对印度强加的这一战争行为作出适当的回应，并且正在给予适当的回应。”