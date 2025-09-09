尼泊尔政府在抗议活动导致19人死亡后，宣布解除社交媒体禁令，一位政府部长表示。

内阁发言人兼通信与信息技术部长普里特维·苏巴·古隆周二表示，政府已取消上周实施的社交媒体禁令。

这一决定是在周一的“Z世代”抗议活动中19人死亡、超过100人受伤后作出的。抗议活动的导火索正是这项禁令。

“我们已经撤销了社交媒体的封锁措施，现在它们已经恢复正常运作了，”古隆在接受路透社采访时说道。

总理K.P.夏尔马·奥利表示，他对因“不同自私势力的渗透”而导致的暴力事件感到悲痛。

他补充说，政府将为遇难者家属提供补偿，并为受伤者提供免费治疗。

“我们将成立一个调查小组，在15天内查明原因、评估损失，并提出防止此类事件再次发生的措施，”奥利在周一深夜的一份声明中表示。