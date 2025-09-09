2025年9月9日
尼泊尔政府在抗议活动导致19人死亡后，宣布解除社交媒体禁令，一位政府部长表示。
内阁发言人兼通信与信息技术部长普里特维·苏巴·古隆周二表示，政府已取消上周实施的社交媒体禁令。
这一决定是在周一的“Z世代”抗议活动中19人死亡、超过100人受伤后作出的。抗议活动的导火索正是这项禁令。
“我们已经撤销了社交媒体的封锁措施，现在它们已经恢复正常运作了，”古隆在接受路透社采访时说道。
总理K.P.夏尔马·奥利表示，他对因“不同自私势力的渗透”而导致的暴力事件感到悲痛。
他补充说，政府将为遇难者家属提供补偿，并为受伤者提供免费治疗。
“我们将成立一个调查小组，在15天内查明原因、评估损失，并提出防止此类事件再次发生的措施，”奥利在周一深夜的一份声明中表示。
‘Z世代’抗议活动
这些抗议活动的组织者称其为“Z世代的示威”，并已蔓延至这个喜马拉雅国家的其他城市。
他们表示，这些抗议反映了年轻人对政府在打击腐败和促进经济机会方面行动迟缓的广泛不满。
上周，政府决定封锁包括Facebook在内的多个社交媒体平台，此举激起了年轻人的愤怒。
官员们表示，此次封锁针对的是那些未在政府注册的社交媒体平台，目的是打击虚假身份、虚假信息和仇恨言论。
尼泊尔主要反对党对这一决定提出了批评。