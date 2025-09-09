印度与以色列签署了一项双边投资协议，旨在扩大贸易和金融合作。此时，特拉维夫因其在加沙的种族灭绝行为而面临日益严重的政治孤立。
这项协议是在以色列极右翼财政部长贝扎莱尔·斯莫特里奇为期三天访问新德里期间签署的。他与印度财政部长尼尔马拉·西塔拉曼举行了会谈。
根据以色列政府声明，这标志着印度首次与经济合作与发展组织（OECD）成员国签署双边投资协议。
印度财政部将该协议描述为“具有历史意义的里程碑”，将促进金融科技、基础设施、金融监管和数字支付领域的合作。
西塔拉曼还强调了在“网络安全、国防、创新和高科技”领域的合作。
斯莫特里奇因与非法西岸定居点的联系而被多国政府制裁，他称该协议是“我们共同愿景的重要战略步骤”。
他在社交媒体平台X上写道，“今天以色列和印度之间达成的协议反映了我们的经济增长、创新和共同繁荣，这项协议将为两国投资者开辟新的机会，加强以色列出口，并为企业提供在全球最大、增长最快的市场之一中发展的确定性和工具。”
2024年，印以双边贸易额达到39亿美元，双向投资约8亿美元。
国防和安全合作仍然是两国关系的支柱，印度是以色列最大的武器买家。
在加沙种族灭绝背景下深化关系
协议签署之际，以色列因其在加沙的种族灭绝行为面临国际法院的种族灭绝案件和国际刑事法院的战争罪指控。自2023年10月以来，这场冲突已导致超过64500名巴勒斯坦人死亡。
尽管如此，印度在总理纳伦德拉·莫迪的印度民族主义政府领导下，与以色列的关系日益密切。
新德里是最早谴责2023年10月7日以色列突袭事件为“恐怖行为”的首都之一，并随后打击了亲巴勒斯坦示威，同时允许亲以色列集会。
尽管印度官方仍支持“两国方案”，但在多项批评以色列的联合国决议中投了弃权票，包括2024年联合国大会要求加沙“立即、无条件和永久”停火的决议。
与此同时，以色列扩大了与印度的教育联系，印度学生已成为以色列最大的外国学生群体。
更广泛的地区背景
该协议是在地缘政治格局变化的背景下签署的。
印度拒绝谴责以色列对伊朗的空袭，并未加入一些批评特拉维夫的多边声明。然而，在美国总统唐纳德·特朗普上月对印度商品征收50%关税后，新德里签署了上海合作组织（SCO）声明，谴责美以对伊朗的轰炸。
印度还试图缓和与长期竞争对手中国的紧张关系。在天津举行的SCO峰会期间，中国国家主席习近平对莫迪表示，北京和新德里“应该成为伙伴，而不是对手”。
斯莫特里奇在新德里的热烈接待突显了莫迪在国际社会愤怒声中加强与以色列关系的决心。
对于批评者而言，这项协议表明印度政府在国际社会要求以色列对其在加沙的种族灭绝行为负责之际，优先考虑与以色列的经济和战略合作。