印度与以色列签署了一项双边投资协议，旨在扩大贸易和金融合作。此时，特拉维夫因其在加沙的种族灭绝行为而面临日益严重的政治孤立。

这项协议是在以色列极右翼财政部长贝扎莱尔·斯莫特里奇为期三天访问新德里期间签署的。他与印度财政部长尼尔马拉·西塔拉曼举行了会谈。

根据以色列政府声明，这标志着印度首次与经济合作与发展组织（OECD）成员国签署双边投资协议。

印度财政部将该协议描述为“具有历史意义的里程碑”，将促进金融科技、基础设施、金融监管和数字支付领域的合作。

西塔拉曼还强调了在“网络安全、国防、创新和高科技”领域的合作。

斯莫特里奇因与非法西岸定居点的联系而被多国政府制裁，他称该协议是“我们共同愿景的重要战略步骤”。

他在社交媒体平台X上写道，“今天以色列和印度之间达成的协议反映了我们的经济增长、创新和共同繁荣，这项协议将为两国投资者开辟新的机会，加强以色列出口，并为企业提供在全球最大、增长最快的市场之一中发展的确定性和工具。”

2024年，印以双边贸易额达到39亿美元，双向投资约8亿美元。

国防和安全合作仍然是两国关系的支柱，印度是以色列最大的武器买家。

在加沙种族灭绝背景下深化关系

协议签署之际，以色列因其在加沙的种族灭绝行为面临国际法院的种族灭绝案件和国际刑事法院的战争罪指控。自2023年10月以来，这场冲突已导致超过64500名巴勒斯坦人死亡。