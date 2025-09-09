船队组织者表示，全球坚韧船队（Global Sumud Flotilla，简称GSF）的一艘主要船只“家庭船”在突尼斯海岸附近疑似遭到无人机袭击。然而，突尼斯当局否认了无人机袭击的说法。
这艘悬挂葡萄牙国旗的船只上载有GSF指导委员会成员，包括其他活动人士。船队在美国社交媒体公司Instagram平台上发布声明称：“所有乘客和船员都安全。”
声明于周一晚间补充道：“目前正在进行调查，一旦有更多信息，将立即公布。”
声明中提到，“旨在恐吓和破坏我们任务的侵略行为不会阻止我们。我们和平的使命是打破对加沙的封锁，并坚定地与加沙人民站在一起，这一使命将继续以决心和毅力推进。”
指导委员会成员阿卡尔（Acar）在Instagram上的一段视频中表示：“一架无人机飞到船只上方，投下了一枚炸弹，爆炸后船只起火。”
然而，据突尼斯国家通讯社TAP报道，突尼斯内政部发表声明，否认葡萄牙国旗船只在西迪布赛义德港外锚地遭到无人机袭击的说法。
内政部表示，安全部门已对现场进行了检查，发现火灾是由于救生衣起火引起的。火势迅速被控制，除了几件救生衣被烧毁外，没有造成人员伤亡或其他物质损失。
全球坚韧船队以阿拉伯语“坚韧”一词命名，由约20艘船只组成，船上载有来自多个国家的人员，包括医生、记者和活动人士。约150名活动人士参与了此次行动，其中包括突尼斯人、土耳其人以及来自欧洲、非洲和亚洲的其他人士。
船队于8月底从巴塞罗那启航，另一组船只则从意大利热那亚出发，预计将于周三从突尼斯启程前往加沙。
此次行动旨在挑战以色列的封锁，并向加沙提供人道主义援助。
联合国支持的综合粮食安全阶段分类（IPC）于8月22日报告称，北加沙已出现饥荒，并警告随着以色列封锁的持续，饥荒可能会蔓延。
以色列对加沙的种族灭绝已进入第700天，截至周五，以色列已杀害超过64500名巴勒斯坦人，其中大多数是妇女和儿童。
在这场种族灭绝中，以色列将加沙的大部分地区夷为废墟，几乎使其所有居民流离失所。
去年11月，国际刑事法院对以色列总理本雅明·内塔尼亚胡及其前国防部长约阿夫·加兰特签发了因在加沙犯下战争罪和反人类罪的逮捕令。