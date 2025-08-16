华人世界
3分钟阅读
习近平承诺在特朗普任期内不会入侵台湾
美国总统特朗普表示,他的中国同行习近平告诉他,在他担任国家领导人期间,北京不会入侵台湾,
习近平承诺在特朗普任期内不会入侵台湾
特朗普表示，习近平承诺在他任期内对台湾保持耐心，不采取军事行动。 / AP
2025年8月16日

美国总统唐纳德·特朗普周五表示，中国国家主席习近平告诉他，在特朗普任期内，中国不会入侵台湾。

特朗普在接受福克斯新闻采访时发表了上述言论，此时正值他与俄罗斯总统普京就莫斯科在乌克兰的战争进行会谈前夕。

特朗普在福克斯新闻的《特别报道》节目中说道。“我告诉你们，你知道，中国国家主席习近平就台湾问题的态度非常相似，但我不认为在我任期内会发生任何事情。我们拭目以待。”

习近平主席这样告诉我：“只要你是总统，我绝不会这么做。”

我说：“我很感激。”他也说：‘我很有耐心，中国也很有耐心。”

特朗普和习近平在特朗普第二个总统任期内的首次通话发生在6月。特朗普还在4月表示，习近平曾打电话给他，但没有具体说明通话时间。

推荐的

‘敏感议题’

中国将台湾视为其领土，并誓言必要时通过武力实现与这个民主且独立治理的岛屿的“统一”。台湾强烈反对中国的主权主张。

中国驻华盛顿大使馆周五将台湾问题描述为中美关系中“最重要和最敏感的问题”。

大使馆发言人在一份声明中表示：“美国政府应坚持一个中国原则和中美三个联合公报，谨慎处理涉台问题，切实维护中美关系以及台海和平与稳定。”

尽管华盛顿是台湾的主要武器供应商和国际支持者，但与大多数国家一样，美国与台湾没有正式的外交关系。

探索
马尔丁亚述集市经修复后重新开放
如果安妮·弗兰克还活着，她会写下关于加沙种族灭绝的故事
土耳其的“书籍医院”：稀有手稿一页一页地重获新生
埃尔多安：土耳其以色列和黎巴嫩停火表示满意
土耳其艺术家用艺术振兴桑给巴尔的蓝色经济
伊玛目加扎利陵墓面临倒塌
为什么有些护照比其他护照更有效？
爱是什么？取决于你所说的语言！
斯特拉迪瓦里小提琴以 1130 万美元被拍卖
土耳其电视剧如何塑造其在全球的形象
埃尔多安：土耳其是欧盟和乌克兰战争结束的关键
乌克兰战争:埃尔多安对特朗普的和平倡议表示欢迎
哈坎·菲丹：欧洲正在重新发现土耳其的优势，这是在全球危机中的一个趋势
2025年土耳其的阿尔泰坦克将进入国家库存
土耳其海军工业:在水域中掀起新浪潮
抢先了解 TRT Global。分享您的反馈！
Contact us