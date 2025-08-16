2025年8月16日
美国总统唐纳德·特朗普周五表示，中国国家主席习近平告诉他，在特朗普任期内，中国不会入侵台湾。
特朗普在接受福克斯新闻采访时发表了上述言论，此时正值他与俄罗斯总统普京就莫斯科在乌克兰的战争进行会谈前夕。
特朗普在福克斯新闻的《特别报道》节目中说道。“我告诉你们，你知道，中国国家主席习近平就台湾问题的态度非常相似，但我不认为在我任期内会发生任何事情。我们拭目以待。”
习近平主席这样告诉我：“只要你是总统，我绝不会这么做。”
我说：“我很感激。”他也说：‘我很有耐心，中国也很有耐心。”
特朗普和习近平在特朗普第二个总统任期内的首次通话发生在6月。特朗普还在4月表示，习近平曾打电话给他，但没有具体说明通话时间。
‘敏感议题’
中国将台湾视为其领土，并誓言必要时通过武力实现与这个民主且独立治理的岛屿的“统一”。台湾强烈反对中国的主权主张。
中国驻华盛顿大使馆周五将台湾问题描述为中美关系中“最重要和最敏感的问题”。
大使馆发言人在一份声明中表示：“美国政府应坚持一个中国原则和中美三个联合公报，谨慎处理涉台问题，切实维护中美关系以及台海和平与稳定。”
尽管华盛顿是台湾的主要武器供应商和国际支持者，但与大多数国家一样，美国与台湾没有正式的外交关系。