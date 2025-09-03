巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京承诺将在多个领域加强两国关系。两位领导人都认识到在不断发展的伙伴关系中面临的挑战和机遇。
两人于上海合作组织（SCO）峰会期间在北京会面，该峰会汇聚了多个地区国家的领导人。
普京表示，最近双边贸易有所下降，并敦促双方分析原因并采取措施促进贸易。他对谢里夫说：“我们必须研究贸易额下降的原因，并采取措施解决这一问题。”据俄罗斯媒体报道，普京还向巴基斯坦表达了对近期洪灾的深切慰问。他说：“我们向整个巴基斯坦人民致以诚挚的慰问。我们相信，在您的领导下，巴基斯坦一定能够克服这些挑战。”
谢里夫回应称，巴基斯坦去年进口俄罗斯原油为双边贸易带来了显著增长。他表示：“两国正在为加强双边关系，特别是在商业和贸易领域，做出巨大努力。”
谢里夫还强调了一条连接白俄罗斯、俄罗斯、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、阿富汗和巴基斯坦的贸易走廊的重要性。他说：“这一倡议将促进区域互联互通和繁荣。”
两位领导人积极回顾了去年在阿斯塔纳的会晤，该会晤促成了一系列高层交流和协议。谢里夫赞扬了普京在改善双边关系方面的“个人承诺和兴趣”，并补充说巴基斯坦“渴望进一步加强双边关系”。
自那以来，两国代表团签署了涵盖农业、钢铁、能源和交通领域的协议。今年7月，莫斯科和伊斯兰堡还同意恢复并扩大巴基斯坦卡拉奇钢铁厂，该厂最初由俄罗斯在20世纪70年代协助建造。
谢里夫接受了普京的邀请，将访问莫斯科，并提到自己已经多年未访问俄罗斯。他对普京说：“我非常期待再次访问，回忆我早年的经历。”
在南亚的平衡外交中，谢里夫强调巴基斯坦尊重俄罗斯与印度的长期关系，同时希望与莫斯科建立强有力且互补的关系。他说：“我们尊重您与印度的关系，这完全没问题，但我们也希望与您建立牢固的联系。”
观察人士指出，巴基斯坦与俄罗斯的接触正值其自身能源需求和寻求多元化伙伴关系之际。伊斯兰堡一直寻求从莫斯科进口折扣石油，并希望扩大在基础设施项目和区域交通方面的合作。
对俄罗斯而言，与巴基斯坦的更紧密关系为其在南亚的外交提供了平衡的机会，这一地区传统上倾向于印度，同时也深化了其在能源出口和区域互联互通倡议中的角色。普京称巴基斯坦为“传统伙伴”，并强调这一关系的重要性。他说：“我们珍视这些关系。”他还补充说，合作还延伸至议会交流和联合国的协调工作，目前巴基斯坦在安理会担任非常任理事国。
此次在北京的会晤是更广泛的上合组织外交的一部分，领导人们讨论了安全、贸易和能源问题。普京表示，莫斯科重视巴基斯坦在该组织及更广泛地区稳定中的作用。
谢里夫将这一伙伴关系视为扩大经济机会和确保稳定的区域战略的一部分。他对俄罗斯在地区内所起的“平衡作用”表示感谢，认为莫斯科的参与有助于稳定南亚复杂的地缘政治环境。
两位领导人一致同意加大努力，尽管全球危机和制裁带来了挑战，但仍将加强在能源、基础设施、农业和交通领域的经济合作。
谢里夫表示，这种关系将为“地区的进步与繁荣”做出贡献，并称普京为“充满活力的领导者”，其支持是近期进展的关键。普京重申了俄罗斯对巴基斯坦在近期危机中展现出的韧性的乐观态度。他强调需要采取具体措施扩大贸易，并表示希望即将召开的包括11月上合组织政府首脑会议在内的高层会议能带来新的动力。