巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京承诺将在多个领域加强两国关系。两位领导人都认识到在不断发展的伙伴关系中面临的挑战和机遇。

两人于上海合作组织（SCO）峰会期间在北京会面，该峰会汇聚了多个地区国家的领导人。

普京表示，最近双边贸易有所下降，并敦促双方分析原因并采取措施促进贸易。他对谢里夫说：“我们必须研究贸易额下降的原因，并采取措施解决这一问题。”据俄罗斯媒体报道，普京还向巴基斯坦表达了对近期洪灾的深切慰问。他说：“我们向整个巴基斯坦人民致以诚挚的慰问。我们相信，在您的领导下，巴基斯坦一定能够克服这些挑战。”

谢里夫回应称，巴基斯坦去年进口俄罗斯原油为双边贸易带来了显著增长。他表示：“两国正在为加强双边关系，特别是在商业和贸易领域，做出巨大努力。”

谢里夫还强调了一条连接白俄罗斯、俄罗斯、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、阿富汗和巴基斯坦的贸易走廊的重要性。他说：“这一倡议将促进区域互联互通和繁荣。”

两位领导人积极回顾了去年在阿斯塔纳的会晤，该会晤促成了一系列高层交流和协议。谢里夫赞扬了普京在改善双边关系方面的“个人承诺和兴趣”，并补充说巴基斯坦“渴望进一步加强双边关系”。

自那以来，两国代表团签署了涵盖农业、钢铁、能源和交通领域的协议。今年7月，莫斯科和伊斯兰堡还同意恢复并扩大巴基斯坦卡拉奇钢铁厂，该厂最初由俄罗斯在20世纪70年代协助建造。

谢里夫接受了普京的邀请，将访问莫斯科，并提到自己已经多年未访问俄罗斯。他对普京说：“我非常期待再次访问，回忆我早年的经历。”