日本外务省发表声明称，东亚国家已通过一项行动计划，表达了加强协调与促进对巴勒斯坦人道主义援助、恢复与重建合作的意愿。

这项名为“吉隆坡行动计划”的文件于周五在马来西亚首都举行的第四届东亚国家支持巴勒斯坦发展合作会议（CEAPAD）部长级会议上通过。

CEAPAD是由日本于2013年发起的区域会议框架，旨在通过借鉴东亚国家经济发展的资源、知识和经验，支持巴勒斯坦的国家建设努力。

此次会议由马来西亚主办，日本外务大臣岩屋毅、马来西亚外交部长乌塔玛·哈吉·穆罕默德·哈桑，以及巴勒斯坦规划与国际合作部长埃斯特凡·萨拉梅共同主持。

会议对被占领的约旦河西岸和遭围困的加沙地带日益恶化的局势，特别是封锁区内的人道主义危机表示关切，并呼吁“全面”恢复人道主义援助以及确保联合国和人道主义机构的独立和公正运作。

会议还呼吁加沙地区立即停火，并重申对“两国方案”解决巴勒斯坦问题的支持。

日本对巴勒斯坦的支持

日本外务大臣强调，通过CEAPAD加强合作的重要性，以扩大对巴勒斯坦的援助基础并多样化援助方式，并且说道，“鉴于巴勒斯坦人面临的前所未有的困难，包括加沙的局势。”

他还呼吁满足紧急人道主义需求，以及加沙地区迫切需要的大规模早期恢复和重建工作。

岩屋毅重申东京对“两国方案”的支持，并强调日本将继续在提供人道主义援助、早期恢复和重建援助以及支持巴勒斯坦权力机构（PA）改革方面发挥积极作用。

通过视频信息参与会议的巴勒斯坦总理穆罕默德·穆斯塔法概述了巴勒斯坦在加沙和约旦河西岸面临的挑战，并强调“两国方案”的重要性。

包括日本、马来西亚、巴勒斯坦、文莱、柬埔寨、印度尼西亚、韩国、老挝、菲律宾、新加坡、泰国、越南、东帝汶、联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（UNRWA）以及伊斯兰开发银行（IDB）在内的13个国家和地区及两个国际组织的代表出席了会议。

以色列的暴行

以色列已将加沙的大部分地区夷为废墟，几乎使所有居民流离失所。

以色列还阻止了急需的人道主义援助物资进入加沙，却允许一个美国支持的援助组织进入。该组织被批评为“死亡陷阱”，其设立的唯一目的就是阻挠联合国的援助工作。

根据巴勒斯坦官方的WAFA通讯社报道，以色列在封锁区的种族灭绝行动中已造成超过57800名巴勒斯坦人死亡，其中大多数是妇女和儿童。

据估计，大约11000名巴勒斯坦人可能被埋在被摧毁的房屋废墟下。然而，专家认为实际死亡人数远高于加沙当局的报告，可能达到约200000人。