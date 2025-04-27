印度军队在印度控制的克什米尔地区炸毁并摧毁了至少九栋房屋，据称这些房屋属于克什米尔反叛分子。

周六，多家当地报纸发布了印度军队在斯利那加市进行突袭时炸毁至少九栋房屋的画面。

根据印度警方发布的声明，他们突袭了斯利那加市至少63栋房屋，这些房屋的主人目前已被关押在印度各地的监狱中。

警方宣布，在整个地区展开了大规模的搜查和封锁行动。目前，克什米尔地区已有超过1500人被拘留，显示出镇压行动的升级。

《印度快报》报道称，在班迪波拉地区发生抗议活动，此前一名被监禁的克什米尔反叛分子的兄弟在一次当地人称为“伪造交火”的事件中被杀害。而印度军方则声称此人是武装分子。

印度警方称，本周在印控克什米尔地区阿纳恩特纳格地区，不明身份的枪手造成 26 人死亡，警方已拘留 175 人。

这一袭击事件加剧了两个拥有核武器的邻国之间的紧张局势。印度指控此次袭击与跨境势力有关，并采取了广泛的报复措施，包括暂停1960年签署的关键水资源共享协议《印度河水条约》，驱逐巴基斯坦外交官，取消巴基斯坦签证，并加强媒体管控。

巴基斯坦强烈否认这些指控，并以驱逐印度外交官、暂停向印度人发放签证、关闭领空以及停止包括通过第三国的贸易在内的经济往来作为回应。

巴基斯坦警告称，印度若试图在《印度河水条约》框架下转移或阻断水流，将被视为“战争行为”，并强调该条约不能单方面暂停。

与此同时，印度信息部发布了一项建议，禁止媒体频道直播国防行动或安全部队的调动，理由是出于“国家安全”考虑。

克什米尔一直是印度和巴基斯坦冲突的核心，两国均声称对该地区拥有全部主权，但实际上各自控制了一部分。