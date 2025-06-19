巴基斯坦军方表示，巴基斯坦军队总参谋长阿西姆·穆尼尔将军与美国总统唐纳德·特朗普周三在白宫会面，会谈期间讨论了贸易、经济发展和加密货币等课题。

巴基斯坦军方在周四的一份声明中表示：“特朗普总统表达了对与巴基斯坦建立基于长期战略共识和共同利益的互利贸易伙伴关系的浓厚兴趣。”

声明中补充说，穆尼尔与特朗普还就以色列和伊朗之间的紧张局势交换了意见。

‘我阻止了一场战争’

美国总统唐纳德·特朗普称赞巴基斯坦总参谋长阿西姆·穆尼尔将军，称其在防止与印度发生战争方面发挥了关键作用。

特朗普在华盛顿特区的午餐会后表示：“今天能接待阿西姆·穆尼尔将军是一种荣幸。”

在内阁会议室举行的本次会谈未对媒体开放。

特朗普说：“我邀请他来是为了感谢他帮助阻止了一场战争。我们还讨论了与巴基斯坦的潜在贸易协议以及包括伊朗局势在内的地区问题。”

在午餐会前对记者讲话时，特朗普重申了他帮助防止南亚对手之间的冲突。他说：“他们当时剑拔弩张，而且两国都是核国家。穆尼尔阻止了两大国家之间的一场战争。”

特朗普将局势的缓和归功于穆尼尔将军和印度总理纳伦德拉·莫迪。

他说：“穆尼尔将军在巴基斯坦方面发挥了极大的影响力，而莫迪总理则在印度方面做出了努力。”

特朗普表示：“我喜欢巴基斯坦。莫迪是个了不起的人。我昨晚与他通了电话，我们将与印度的莫迪达成贸易协议。”

白宫副新闻秘书安娜·凯利随后表示，此次会面的部分原因是穆尼尔将军最近的声明。穆尼尔呼吁将诺贝尔奖授予特朗普，以表彰他上个月帮助防止“印度和巴基斯坦之间的核战争”。