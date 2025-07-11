据报道，PKK恐怖组织的成员于周五开始在伊拉克苏莱曼尼亚省放下武器，这是与安卡拉努力实现无恐怖主义的土耳其目标相一致的重要进展。

在土耳其安全部队持续有效的反恐行动下，PKK于今年5月宣布解散并解除武装，这标志着土耳其数十年来反恐斗争中的一个重大里程碑。

与此同时，土耳其政府将反恐战线扩展到了外交领域。

多年来，土耳其对国际伙伴，尤其是欧洲和中东国家，施加了持续的压力，终于取得了成效。

PKK在外国首都自由活动、洗钱和以各种政治名义筹集资金的能力已显著削弱。土耳其日益增强的地缘政治影响力使其关切越来越受到全球大国的重视。

通过经济联系、能源外交和区域合作，安卡拉逐步切断了PKK在国外的支持网络。

土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安所属的正义与发展党（AK党）发言人奥梅尔·切利克周三晚间表示，武器交接应在短期内完成。

在接受NTV电视台采访时，奥梅尔·切利克解释说，一个由土耳其情报部门和武装部队官员组成的核查小组将监督解除武装的过程。

“（在伊拉克的）解除武装进程需要在三到五个月内完成……如果超过这一期限，将容易受到挑衅的影响，”切利克说道。

40多年来，土耳其一直在与PKK作斗争，该组织通过对平民和土耳其安全部队的袭击，已造成超过4万人死亡。