巴西拒绝批准以色列新任驻巴西大使的任命，这一决定促使以色列降低与这个拉丁美洲国家的外交关系，并重申巴西总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦为“不受欢迎的人”，加剧了两国之间的外交危机。据以色列媒体报道，卢拉·达席尔瓦周一拒绝任命前驻哥伦比亚大使加利·达甘为新任驻巴西大使，导致该职位空缺。

《以色列时报》援引以色列外交部的声明称，与巴西利亚的外交关系目前处于较低水平。

该媒体援引外交部的声明称：“由于巴西不同寻常地未对达甘大使的任命请求作出回应，以色列撤回了这一请求，目前两国关系正以较低的外交级别进行”。

这一事态发展标志着巴西利亚与特拉维夫之间关系的新低点，此前两国关系因以色列在加沙的行动已经出现紧张。

去年巴西因以色列在加沙的暴行召回了其驻以色列大使，并未任命继任者。对此，以色列宣布巴西总统卢拉·达席尔瓦为“不受欢迎的人”，此前卢拉曾将以色列在加沙的行动比作纳粹的行为。