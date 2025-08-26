加沙战争
以色列重申巴西总统卢拉为不受欢迎的人
以色列重申路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦为"不受欢迎的人"，两国关系进一步恶化。
自2023年以色列在加沙的种族灭绝行动开始以来，巴西一直公开支持巴勒斯坦。 / AP
2025年8月26日

巴西拒绝批准以色列新任驻巴西大使的任命，这一决定促使以色列降低与这个拉丁美洲国家的外交关系，并重申巴西总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦为“不受欢迎的人”，加剧了两国之间的外交危机。据以色列媒体报道，卢拉·达席尔瓦周一拒绝任命前驻哥伦比亚大使加利·达甘为新任驻巴西大使，导致该职位空缺。

《以色列时报》援引以色列外交部的声明称，与巴西利亚的外交关系目前处于较低水平。

该媒体援引外交部的声明称：“由于巴西不同寻常地未对达甘大使的任命请求作出回应，以色列撤回了这一请求，目前两国关系正以较低的外交级别进行”。

这一事态发展标志着巴西利亚与特拉维夫之间关系的新低点，此前两国关系因以色列在加沙的行动已经出现紧张。

去年巴西因以色列在加沙的暴行召回了其驻以色列大使，并未任命继任者。对此，以色列宣布巴西总统卢拉·达席尔瓦为“不受欢迎的人”，此前卢拉曾将以色列在加沙的行动比作纳粹的行为。

卢拉·达席尔瓦当时表示：“加沙地带发生的事情不是战争，而是种族灭绝。这不是士兵与士兵之间的战争，而是训练有素的军队对妇女和儿童的战争”。

周一以色列再次确认了卢拉·达席尔瓦的“不受欢迎的人”身份。

自2023年以色列在加沙行动开始以来，巴西一直公开支持巴勒斯坦。

今年7月巴西宣布将加入南非在国际法院（ICJ）对以色列提起的种族灭绝诉讼案。

巴西于2010年12月5日正式承认巴勒斯坦，并支持其以1967年边界为基础的国家地位。

