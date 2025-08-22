全球最大通讯社路透社员工透露，他们与管理层就巴勒斯坦新闻报道发生过冲突。

据《解密》报道，本月早些时候，以色列杀害巴勒斯坦记者阿纳斯·沙里夫时，路透社刊登了一篇题为“以色列杀害称其为哈马斯领导人的半岛电视台记者”的文章。

文章中指出，尽管沙里夫曾为半岛电视台工作过，他是荣获2024年普利策奖的路透社团队成员之一，但路透社仍然选择了这个标题。

此类事件在网上引发了愤怒，但也引起了这家颇具影响力的全球通讯社部分员工的担忧。该通讯社成立于1851年，总部位于伦敦，目前每日读者超过10亿。多名路透社员工向《解密》透露了他们在公司编辑和管理层中看到的亲以色列偏见。由于担心遭到报复，所有员工都要求匿名。

另一位编辑于2024年8月左右辞职，并在一封电子邮件中告诉同事：“在报道我们所谓的以色列-哈马斯战争时，我意识到我的价值观与公司的价值观不一致。”

邮件中还写道：“我附上了一份报告……以及一封我和一些同事发给管理层的公开信，希望路透社能够坚持核心新闻原则，但我现在明白，高层管理层不太可能改变，甚至不太可能停止积极压制批评。”

路透社高级通讯主管希瑟·卡彭特向《解密》否认公司收到过这封信。

然而，一位路透社消息人士告诉《解密》：“10月7日袭击事件发生几周后，路透社的数名记者意识到我们对以色列-加沙战争的报道缺乏客观性。”为此，一组全职工作的记者进行了广泛的内部研究，并进行了定量和定性分析。

这些研究结果构成了一封内部公开信的基础，该信旨在识别并联系新闻编辑室中致力于加强路透社对加沙新闻报道理解的记者。

刊登在《解密》杂志上的内部研究分析了2023年10月7日至11月14日期间发表的499份标有“以色列-巴勒斯坦”的报道。

他们发现：“以色列-巴勒斯坦”报道中存在一种“持续投入更多资源来报道影响以色列人而非巴勒斯坦人的新闻”的模式。在他们的分析中，据报道，超过1.1万名巴勒斯坦人在加沙遇难，几乎是以色列死亡人数的十倍。

据加沙卫生部称，最新的死亡人数约为6.2万人。预计实际死亡人数将高出约三倍。

他们还质疑路透社为何没有更多地报道专家关于以色列在加沙实施种族灭绝的指控，并将其与该通讯社处理俄罗斯在乌克兰行为的指控的方式进行了比较。

作者还抱怨说：“我们选择禁止使用‘巴勒斯坦’一词，这明显体现了偏见……巴勒斯坦在某些西方国家可能不被承认为一个国家，但我们不必假装它不是一个真实存在的地方。”

路透社管理层没有回应《解密》关于内部研究是否采纳了任何建议的问题。

“不加批判的报道”

路透社全球新闻编辑部质量与风格编辑Howard S. Goller发送了一封电子邮件，主题为“路透社关于中东冲突的风格更新”。