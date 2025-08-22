加沙战争
路透社记者指责该机构偏袒以色列
据报道，路透社记者指责该机构偏袒以色列。这家全球最大通讯社的员工透露，他们与管理层就巴勒斯坦新闻报道发生过冲突。
Takav pristup, prema zaposlenicima, narušava osnovni princip ravnoteže i objektivnosti na kojem Reuters gradi svoj međunarodni ugled. / Reuters
9 小时前

全球最大通讯社路透社员工透露，他们与管理层就巴勒斯坦新闻报道发生过冲突。

据《解密》报道，本月早些时候，以色列杀害巴勒斯坦记者阿纳斯·沙里夫时，路透社刊登了一篇题为以色列杀害称其为哈马斯领导人的半岛电视台记者”的文章。

文章中指出，尽管沙里夫曾为半岛电视台工作过，他是荣获2024年普利策奖的路透社团队成员之一，但路透社仍然选择了这个标题。

此类事件在网上引发了愤怒，但也引起了这家颇具影响力的全球通讯社部分员工的担忧。该通讯社成立于1851年，总部位于伦敦，目前每日读者超过10亿。多名路透社员工向《解密》透露了他们在公司编辑和管理层中看到的亲以色列偏见。由于担心遭到报复，所有员工都要求匿名。

另一位编辑于20248月左右辞职，并在一封电子邮件中告诉同事：在报道我们所谓的以色列-哈马斯战争时，我意识到我的价值观与公司的价值观不一致。

邮件中还写道：我附上了一份报告……以及一封我和一些同事发给管理层的公开信，希望路透社能够坚持核心新闻原则，但我现在明白，高层管理层不太可能改变，甚至不太可能停止积极压制批评。

路透社高级通讯主管希瑟·卡彭特向《解密》否认公司收到过这封信。

然而，一位路透社消息人士告诉《解密》：“107日袭击事件发生几周后，路透社的数名记者意识到我们对以色列-加沙战争的报道缺乏客观性。为此，一组全职工作的记者进行了广泛的内部研究，并进行了定量和定性分析。

这些研究结果构成了一封内部公开信的基础，该信旨在识别并联系新闻编辑室中致力于加强路透社对加沙新闻报道理解的记者。

刊登在《解密》杂志上的内部研究分析了2023107日至1114日期间发表的499份标有以色列-巴勒斯坦的报道。

他们发现：以色列-巴勒斯坦报道中存在一种持续投入更多资源来报道影响以色列人而非巴勒斯坦人的新闻的模式。在他们的分析中，据报道，超过1.1万名巴勒斯坦人在加沙遇难，几乎是以色列死亡人数的十倍。

据加沙卫生部称，最新的死亡人数约为6.2万人。预计实际死亡人数将高出约三倍。

他们还质疑路透社为何没有更多地报道专家关于以色列在加沙实施种族灭绝的指控，并将其与该通讯社处理俄罗斯在乌克兰行为的指控的方式进行了比较。

作者还抱怨说：我们选择禁止使用巴勒斯坦一词，这明显体现了偏见……巴勒斯坦在某些西方国家可能不被承认为一个国家，但我们不必假装它不是一个真实存在的地方。

路透社管理层没有回应《解密》关于内部研究是否采纳了任何建议的问题。

不加批判的报道

路透社全球新闻编辑部质量与风格编辑Howard S. Goller发送了一封电子邮件，主题为路透社关于中东冲突的风格更新

推荐的

更新后的指南允许路透社记者在报道中使用种族灭绝一词，但仍然将巴勒斯坦一词限制为指代从古代……1948年的历史巴勒斯坦

尽管对种族灭绝一词的限制有所放松，但《解密》杂志的分析发现，在621日至87日期间，路透社在其以色列与哈马斯交战版块的300篇报道中，只有14篇继续使用这个词。

相反，像战争战役冲突升级攻击这样的词被广泛使用。

当提到种族灭绝时，以色列几乎总是予以否认——而其他交战方，例如阿联酋支持的驻苏丹快速支援部队或俄罗斯，则没有采取这种做法。

在上述研究中，内部员工指出了报道加沙种族灭绝和其他反人类罪行的双重标准。

在社交媒体上被称为标题校对员的中东历史专家阿萨尔·拉德博士告诉《解密》杂志：你所描述的模式本质上就是否认种族灭绝。

他说：路透社将以色列在加沙的暴行描述为正在进行的战争军事行动的一部分，而不是将其称为种族灭绝，尽管人权专家和国际机构一致认为以色列正在进行种族灭绝。

戈勒的邮件引用了该风格指南中题为加沙战争（2023年至今）更广泛背景的章节，这些章节主要从以色列的角度提供了细节。

《解密》杂志看到的更新部分省略了关键细节，例如美国和以色列在破坏停火谈判中扮演的角色。

他们完全忽略了以色列的非法定居殖民主义和种族隔离政策，并且严重低估了巴勒斯坦遭受破坏的程度。

例如，527日的指南更新没有引用《柳叶刀》的调查结果：它不排除18.6万人或更多的死亡可能归因于加沙当前的冲突。

这份更新还忽略了这样一个事实：自1861年美国内战以来，加沙已成为记者最致命的冲突地区。

​​去年8月，前联合国人权律师克雷格·莫基伯（Craig Mokhiber）在蒙德维斯（Mondweiss）撰文称：西方媒体公司对当地现实一无所知，也不知道他们正在采取什么措施来掩盖这些现实，这种说法根本站不住脚……

毫无疑问，他们有意向受众隐瞒种族灭绝事件，系统性地将巴勒斯坦受害者非人化，并包庇以色列肇事者，使其免于追究责任。

最近以色列记者吉迪恩·利维（Gideon Levy）在5月为《国土报》（Haaretz）撰文称：勇敢、恰当的媒体报道本可以阻止这场军事行动，但我们几乎没有类似的报道。

路透社发言人告诉《解密》杂志（Declassified），他们相信自己的报道公平公正，符合汤森路透信托原则

他说：与许多新闻编辑室一样，我们的战争报道一直受到密切审查，包括来自我们自己的记者的审查，并且我们收到了来自多方面的反馈。

