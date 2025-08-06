日本领导人再次呼吁实现无核武器的世界，以纪念美国对广岛投下原子弹80周年。

据日本广播协会（NHK）报道，日本首相石破茂重申了日本对全球核裁军的承诺，并表示日本是唯一在战争中遭受原子弹轰炸的国家。

他在周三于广岛市和平纪念公园举行的仪式上对与会者说道，“当我参观广岛和平纪念博物馆时，我再次坚定了决心，这些无法承受的苦难和记忆不应被遗忘，必须传承给后代。”

他随后在社交平台X上表示，“自原子弹在广岛投下，瞬间将这座城市变为焦土以来，已经过去了80年。我向那些失去生命的灵魂致以深切的哀悼。”

广岛市市长松井一实在讲话中警告称，“全球范围内军事扩张的趋势正在加速”，并提到俄罗斯在乌克兰的战争以及以色列与加沙的冲突。

他说道，“这些事态发展公然无视国际社会应从历史悲剧中汲取的教训。”

纪念仪式于当地时间上午8点15分（格林尼治标准时间周二23点15分）开始，这正是1945年8月6日美国在广岛投下原子弹的时刻。

爆炸摧毁了整座城市，到当年年底估计有14万人死亡。在接下来的几十年里，成千上万的人因辐射相关疾病而受苦。