日本领导人再次呼吁实现无核武器的世界，以纪念美国对广岛投下原子弹80周年。
据日本广播协会（NHK）报道，日本首相石破茂重申了日本对全球核裁军的承诺，并表示日本是唯一在战争中遭受原子弹轰炸的国家。
他在周三于广岛市和平纪念公园举行的仪式上对与会者说道，“当我参观广岛和平纪念博物馆时，我再次坚定了决心，这些无法承受的苦难和记忆不应被遗忘，必须传承给后代。”
他随后在社交平台X上表示，“自原子弹在广岛投下，瞬间将这座城市变为焦土以来，已经过去了80年。我向那些失去生命的灵魂致以深切的哀悼。”
广岛市市长松井一实在讲话中警告称，“全球范围内军事扩张的趋势正在加速”，并提到俄罗斯在乌克兰的战争以及以色列与加沙的冲突。
他说道，“这些事态发展公然无视国际社会应从历史悲剧中汲取的教训。”
纪念仪式于当地时间上午8点15分（格林尼治标准时间周二23点15分）开始，这正是1945年8月6日美国在广岛投下原子弹的时刻。
爆炸摧毁了整座城市，到当年年底估计有14万人死亡。在接下来的几十年里，成千上万的人因辐射相关疾病而受苦。
三天后，即8月9日，另一颗原子弹在长崎造成7.4万人死亡。日本帝国于8月15日投降，第二次世界大战宣告结束。如今，广岛已发展为拥有120万人口的繁华都市，但这场袭击仍深深留存在许多人的记忆中。
在纪念仪式前夕，大约5.5万人开始在纪念碑前排队，向遇难者致敬。松井一实将更新的遇难者名单放入公园的纪念碑中，目前名单上共有349246个名字。
天亮前，失去亲人的家庭也来到现场祈祷。96岁的横山芳江坐着轮椅，在孙子的陪同下接受记者采访时表示，她的父母和祖父母都是原子弹的受害者。
她说道，“我的祖父在爆炸后不久就去世了，我的父母后来都因癌症去世。我的公婆也去世了，所以我的丈夫在战后从战场回来时没能见到他们。人们仍在受苦。”
周三的仪式预计将有来自约120个国家和地区的代表参加，其中包括首次出席的台湾和巴勒斯坦代表。美国——从未正式为轰炸道歉——由其驻日本大使代表出席。俄罗斯和中国则缺席。
在和平宣言中，松井呼吁全球领导人访问广岛，亲眼目睹核武器造成的破坏。他呼吁建立一个基于对话和信任的新国际安全框架。
随着广岛和长崎原子弹爆炸幸存者人数减少到不足10万人，且平均年龄超过86岁，官员和活动人士强调了为后代保存他们故事的紧迫性。