德国内政部长表示，自今年5月新保守派领导的联合政府上台以来，德国已在边境拒绝了超过1万名非法移民入境。

亚历山大·多布林特（Alexander Dobrindt），总理弗里德里希·梅尔茨（Friedrich Merz）的亲密盟友，在接受《明星》周刊采访时表示，更严格的边境措施取得了成效，政府计划将这些措施延长至9月之后。

他说：“自5月8日以来，我们已在边境拒绝了超过1万名非法移民入境，其中包括约550名寻求庇护者。现在人们已经意识到，在边境上不再有区别，这也是为什么庇护申请数量正在下降的原因之一。”

多布林特认为，政府的严格措施“非常有效”，并改变了全球对德国移民政策的看法，使人们意识到德国的政策已经发生了变化。

他说：“为了延续这一成功，我们将在9月之后继续实施这些控制措施。所有措施都在国家和欧洲法律的框架内。”

作为欧盟最大经济体，德国目前接纳了约350万名难民，主要是因战争和冲突逃离家园的乌克兰人、叙利亚人和阿富汗人。

在今年2月的选举活动中，总理梅尔茨领导的保守派基督教民主党承诺采取严格措施遏制非法移民。