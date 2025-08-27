2025年8月27日
德国内政部长表示，自今年5月新保守派领导的联合政府上台以来，德国已在边境拒绝了超过1万名非法移民入境。
亚历山大·多布林特（Alexander Dobrindt），总理弗里德里希·梅尔茨（Friedrich Merz）的亲密盟友，在接受《明星》周刊采访时表示，更严格的边境措施取得了成效，政府计划将这些措施延长至9月之后。
他说：“自5月8日以来，我们已在边境拒绝了超过1万名非法移民入境，其中包括约550名寻求庇护者。现在人们已经意识到，在边境上不再有区别，这也是为什么庇护申请数量正在下降的原因之一。”
多布林特认为，政府的严格措施“非常有效”，并改变了全球对德国移民政策的看法，使人们意识到德国的政策已经发生了变化。
他说：“为了延续这一成功，我们将在9月之后继续实施这些控制措施。所有措施都在国家和欧洲法律的框架内。”
作为欧盟最大经济体，德国目前接纳了约350万名难民，主要是因战争和冲突逃离家园的乌克兰人、叙利亚人和阿富汗人。
在今年2月的选举活动中，总理梅尔茨领导的保守派基督教民主党承诺采取严格措施遏制非法移民。
5月组建联合政府后，他们与邻国实施了更全面的边境管控，尽管这些国家也是欧盟成员国。
德国的边境管控措施引发了紧张局势，特别是与其东部邻国波兰之间的关系。
上个月波兰对其边境实施了对等的临时检查，波兰高级政治人士指责德国将移民引导至波兰境内。
根据欧盟规定，成员国只有在面临严重的公共秩序威胁等特殊情况下，才能在免护照的申根区内实施临时边境管控。
欧盟委员会多次表示，这些措施应仅作为“最后手段”使用，并且必须是“临时性”的。
梅尔茨的保守派认为，根据欧盟庇护法，移民应在他们进入的第一个成员国（如希腊或意大利）提交庇护申请，而不是继续前往德国。