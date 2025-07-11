美国国务院宣布，在最高法院批准唐纳德·特朗普总统提出的大规模裁员要求后，将很快实施一项裁员计划。

美国国务院负责行政和资源的助理国务卿迈克尔·里加斯在周四的一份声明中表示：“5月份国务卿审查并批准了各局提交的经过深思熟虑其中包括有针对性地减少地方雇员的计划。”

里加斯补充道：“我们将很快联系受裁员影响的个人。”

一位国务院高级官员告诉记者，电子邮件通知将在“一天内”发送。

就在两天前最高法院推翻了下级法院阻止特朗普裁减数万名政府雇员计划的裁决，国务院宣布了这一消息。

究竟会裁减多少人？

里加斯没有具体说明将裁员多少人。一位国务院高级官员表示：“与今年早些时候提交给国会的备忘录中提到的1800人相比，我认为裁员人数非常接近这个数字。”

这位官员还指出，只有美国本土的人员会受到影响，目前没有减少海外人员的计划。

去年国务院在全球拥有超过8万名员工，其中约1.77万名在国内工作。

美国国务卿马尔科·卢比奥于4月底宣布对其部门进行重大重组，并在社交媒体平台X上分享了一篇文章，建议裁员15%。

批评人士表示，拟议的裁员规模将削弱美国的全球影响力，并使许多部门更难执行其使命。自 1 月底重返白宫以来，特朗普一直将削减联邦工作人员作为首要任务之一，并通过政府效率部（DOGE）推动大幅削减就业岗位和开支，该部门此前由他的前亲密顾问埃隆·马斯克领导。