加沙战争
4分钟阅读
前往加沙的全球坚韧船队报告遭遇第二次无人机攻击
该船队方面表示："另一艘船遭到疑似无人机攻击。没有人员伤亡。将会尽快更新消息"。
前往加沙的全球坚韧船队报告遭遇第二次无人机攻击
该倡议旨在挑战以色列的封锁，向加沙地带提供人道主义援助。 / AP
2025年9月10日

全球坚韧船队（Global Sumud Flotilla）报告称，在援助船队准备从突尼斯出发前往被围困的加沙时，其一艘船再次遭遇疑似无人机袭击。

“另一艘船遭到疑似无人机袭击。没有人员受伤。后续更新将很快发布，”船队周二在Instagram上宣布。

活动人士莱拉·赫加齐（Leila Hegazy）在换班时描述了对Alma号船只的袭击。

“这是对船只的第二次无人机袭击。”

“我们希望这不会成为每晚的常态，因为他们在玩很多危险的游戏，”赫加齐说道。

另一名活动人士目击了袭击事件，称他们看到无人机“就在上方，大约6米的距离”，随后引发了火灾。

“我们拉响了警报，大声呼喊，准备好了水管，两分钟内就扑灭了火灾，”他说道。

在一场直播中，一名活动人士表示，初步检查后发现船只没有重大结构性损坏，船上所有人都安全。

“连续两晚发生这样的事情。这不是巧合，也不是意外。这是对任务的威胁，我们对此非常重视，”她说道。

‘恐吓手段’

这名活动人士表示，这是“明显的恐吓手段”，目的是“让人们害怕明天登船”。

推荐的

“我们不会被吓倒，”她补充道。

船队此前在周二报告称，其主船“家庭号”在突尼斯海岸附近遭到无人机袭击。

全球坚韧船队以阿拉伯语中的“坚韧”命名，由50多艘船只组成，船上载有来自多个国家的人，包括医生、记者和活动人士。

约150名活动人士参与了此次行动，其中包括突尼斯人、土耳其人以及来自欧洲、非洲和亚洲的其他人士。

船队于8月底从巴塞罗那启航，另一组从意大利热那亚出发，预计将于周三从突尼斯出发前往加沙。

此次行动旨在挑战以色列的封锁，并向加沙地带提供人道主义援助。

联合国支持的综合粮食安全阶段分类（IPC）在8月22日报告称，加沙北部已出现饥荒，并警告随着以色列封锁的持续，这种情况可能蔓延。

自2023年10月以来，以色列在加沙的种族灭绝行动已导致近65,000名巴勒斯坦人死亡，其中大多数是妇女和儿童。

以色列几乎将整个加沙地带夷为废墟，同时几乎使所有居民流离失所。

去年11月，国际刑事法院对以色列总理本雅明·内塔尼亚胡及其前国防部长约阿夫·加兰特因在加沙的战争罪和反人类罪发出了逮捕令。

探索
马尔丁亚述集市经修复后重新开放
如果安妮·弗兰克还活着，她会写下关于加沙种族灭绝的故事
土耳其的“书籍医院”：稀有手稿一页一页地重获新生
埃尔多安：土耳其以色列和黎巴嫩停火表示满意
土耳其艺术家用艺术振兴桑给巴尔的蓝色经济
伊玛目加扎利陵墓面临倒塌
为什么有些护照比其他护照更有效？
爱是什么？取决于你所说的语言！
斯特拉迪瓦里小提琴以 1130 万美元被拍卖
土耳其电视剧如何塑造其在全球的形象
埃尔多安：土耳其是欧盟和乌克兰战争结束的关键
乌克兰战争:埃尔多安对特朗普的和平倡议表示欢迎
哈坎·菲丹：欧洲正在重新发现土耳其的优势，这是在全球危机中的一个趋势
2025年土耳其的阿尔泰坦克将进入国家库存
土耳其海军工业:在水域中掀起新浪潮
抢先了解 TRT Global。分享您的反馈！
Contact us