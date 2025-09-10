全球坚韧船队（Global Sumud Flotilla）报告称，在援助船队准备从突尼斯出发前往被围困的加沙时，其一艘船再次遭遇疑似无人机袭击。
“另一艘船遭到疑似无人机袭击。没有人员受伤。后续更新将很快发布，”船队周二在Instagram上宣布。
活动人士莱拉·赫加齐（Leila Hegazy）在换班时描述了对Alma号船只的袭击。
“这是对船只的第二次无人机袭击。”
“我们希望这不会成为每晚的常态，因为他们在玩很多危险的游戏，”赫加齐说道。
另一名活动人士目击了袭击事件，称他们看到无人机“就在上方，大约6米的距离”，随后引发了火灾。
“我们拉响了警报，大声呼喊，准备好了水管，两分钟内就扑灭了火灾，”他说道。
在一场直播中，一名活动人士表示，初步检查后发现船只没有重大结构性损坏，船上所有人都安全。
“连续两晚发生这样的事情。这不是巧合，也不是意外。这是对任务的威胁，我们对此非常重视，”她说道。
‘恐吓手段’
这名活动人士表示，这是“明显的恐吓手段”，目的是“让人们害怕明天登船”。
“我们不会被吓倒，”她补充道。
船队此前在周二报告称，其主船“家庭号”在突尼斯海岸附近遭到无人机袭击。
全球坚韧船队以阿拉伯语中的“坚韧”命名，由50多艘船只组成，船上载有来自多个国家的人，包括医生、记者和活动人士。
约150名活动人士参与了此次行动，其中包括突尼斯人、土耳其人以及来自欧洲、非洲和亚洲的其他人士。
船队于8月底从巴塞罗那启航，另一组从意大利热那亚出发，预计将于周三从突尼斯出发前往加沙。
此次行动旨在挑战以色列的封锁，并向加沙地带提供人道主义援助。
联合国支持的综合粮食安全阶段分类（IPC）在8月22日报告称，加沙北部已出现饥荒，并警告随着以色列封锁的持续，这种情况可能蔓延。
自2023年10月以来，以色列在加沙的种族灭绝行动已导致近65,000名巴勒斯坦人死亡，其中大多数是妇女和儿童。
以色列几乎将整个加沙地带夷为废墟，同时几乎使所有居民流离失所。
去年11月，国际刑事法院对以色列总理本雅明·内塔尼亚胡及其前国防部长约阿夫·加兰特因在加沙的战争罪和反人类罪发出了逮捕令。