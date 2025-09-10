“我们不会被吓倒，”她补充道。

船队此前在周二报告称，其主船“家庭号”在突尼斯海岸附近遭到无人机袭击。

全球坚韧船队以阿拉伯语中的“坚韧”命名，由50多艘船只组成，船上载有来自多个国家的人，包括医生、记者和活动人士。

约150名活动人士参与了此次行动，其中包括突尼斯人、土耳其人以及来自欧洲、非洲和亚洲的其他人士。

船队于8月底从巴塞罗那启航，另一组从意大利热那亚出发，预计将于周三从突尼斯出发前往加沙。

此次行动旨在挑战以色列的封锁，并向加沙地带提供人道主义援助。

联合国支持的综合粮食安全阶段分类（IPC）在8月22日报告称，加沙北部已出现饥荒，并警告随着以色列封锁的持续，这种情况可能蔓延。

自2023年10月以来，以色列在加沙的种族灭绝行动已导致近65,000名巴勒斯坦人死亡，其中大多数是妇女和儿童。

以色列几乎将整个加沙地带夷为废墟，同时几乎使所有居民流离失所。

去年11月，国际刑事法院对以色列总理本雅明·内塔尼亚胡及其前国防部长约阿夫·加兰特因在加沙的战争罪和反人类罪发出了逮捕令。