2025年9月10日
支持巴勒斯坦的抗议者在华盛顿特区白宫附近的一家餐厅打断了美国总统唐纳德·特朗普与高级内阁成员参加的晚宴。
参加晚宴的有副总统JD·万斯、五角大楼负责人皮特·赫格塞斯和国务卿马可·卢比奥。宴会上商讨了政府对犯罪的打击力度，并强调首都安全状况的改善。
然而，来自反战组织CODEPINK的活动人士打断了上述晚宴。他们在餐厅外面高喊“解放巴勒斯坦”和“解放华盛顿特区”的口号，指责特朗普“恐吓华盛顿特区的社团”和“恐吓加沙”。
抗议者在餐厅外集会，有些示威者则短暂中断了晚宴。
这次晚宴是特朗普自第二任期开始以来在华盛顿罕见的公开露面，因为他大多避免光顾当地餐厅。
在进入餐厅之前，特朗普称赞其政府部署联邦执法人员和国民警卫队减少了城市犯罪。
特朗普对记者表示：“我们很快会宣布另一个城市的计划。我们正在与某州的州长协调，他们非常希望我们在那里。”
他暗示可能会在“明天”宣布更多关于联邦打击犯罪和在民主党领导的城市部署部队的计划。
政府将其在首都增加联邦安全部队的举措描述为恢复秩序的必要措施，但地方官员对此表示反对，称犯罪率已经在下降。
抗议活动突显了美国中东政策引发的紧张局势，示威者们将特朗普的国内安全议程与华盛顿对以色列在加沙“种族灭绝”的支持联系起来。
自2023年10月以来，这场战争已导致超过6万4600名巴勒斯坦人死亡，摧毁了加沙地带，并使其人口陷入饥荒。
当抗议者在餐厅外高喊口号时，反战组织CODEPINK负责人表示，该组织旨在引起人们对“国内军事化警务与海外军事化占领之间不可分割联系”的关注。