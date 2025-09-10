支持巴勒斯坦的抗议者在华盛顿特区白宫附近的一家餐厅打断了美国总统唐纳德·特朗普与高级内阁成员参加的晚宴。

参加晚宴的有副总统JD·万斯、五角大楼负责人皮特·赫格塞斯和国务卿马可·卢比奥。宴会上商讨了政府对犯罪的打击力度，并强调首都安全状况的改善。

然而，来自反战组织CODEPINK的活动人士打断了上述晚宴。他们在餐厅外面高喊“解放巴勒斯坦”和“解放华盛顿特区”的口号，指责特朗普“恐吓华盛顿特区的社团”和“恐吓加沙”。

抗议者在餐厅外集会，有些示威者则短暂中断了晚宴。

这次晚宴是特朗普自第二任期开始以来在华盛顿罕见的公开露面，因为他大多避免光顾当地餐厅。

在进入餐厅之前，特朗普称赞其政府部署联邦执法人员和国民警卫队减少了城市犯罪。