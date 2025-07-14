印度政府正在寻求限制新空调的温度设置，以节约全国的电力消耗。印度被认为是空调市场增长最快的国家之一。

电力部长在6月提出了一项规定，要求在印度销售的空调最低温度不得低于20°C。

官员们希望这一小小的改变能够在这个拥有超过14亿人口的国家带来巨大的能源节约。目前，随着收入和城市化的增加以及气温的升高，每年约有1000万到1500万台空调被售出。

目前空调的最低温度设置为17°C。官员们表示，每将空调温度调高1°C，就可以节约约6%的能源。

对此提议的反应不一。

能源专家认为，这一提议是积极的一步，但如果要求空调更加节能，效果会更好。电力部长马诺哈尔·拉尔·卡塔尔表示，这项规定将很快生效，但未明确具体时间。

这一提议在印度炎热的城市居民中引发了不同的反应。

“总体来说，我认为节约能源是好事，但同时我希望政府确保不会给人们带来太多不便，”37岁的教师维克拉姆·卡南说道。他与妻子和4岁的女儿住在南部潮湿的城市金奈。

卡南指出，在极端炎热潮湿的天气里，有时不可避免地需要在低温下运行空调。

空调正迅速成为印度最大的能源消耗设备之一。根据加州大学伯克利分校研究人员的估计，在2024年用电高峰期间，房间空调占印度电力需求的四分之一。

研究人员估算，2019年至2024年间新增的空调设备使印度的用电高峰需求增加了相当于新德里一年的用电量。

夏季是能源需求最高的时期，部分地区的气温可达51°C。如果不采取措施，印度预计明年将面临电力短缺。

印度对能源的需求也是其成为全球温室气体排放大国的关键原因之一。尽管清洁能源的使用正在增长，但印度的大部分电力仍依赖于煤炭等污染环境的化石燃料。

加州大学伯克利分校印度能源与气候中心负责人尼基特·阿布扬卡尔表示，像德里这样的主要城市现在经历着两次用电高峰——一次在下午，一次在午夜，这主要是由空调使用驱动的。

虽然太阳能可以帮助缓解白天的用电需求，但夜间的制冷仍然严重依赖化石燃料。

规则的改变可以促使消费者减少能源使用。

空调提议是过去十年中政府为节约能源而采取的一系列措施中的最新举措，例如要求政府办公室的空调温度不得低于24°C。

2022年，政府启动了“生活使命”计划，其中包括公共服务信息，鼓励人们通过减少用电或减少不必要的汽车出行来降低排放。这一计划虽然备受关注，但反响不一。

一些人支持对空调设置的提议。来自东德里的47岁居民苏尼尔·库马尔表示，这项规定可以防止火灾隐患并降低电费。

“以前人们没有空调也能生活。我们可以适应，”驾驶小型商业车辆（俗称嘟嘟车）的库马尔说道。

总部位于新德里的商人苏尔吉特·辛格表示，将空调调到目前的最低温度是“不必要的”。

“人们变得太过舒适了，”他说，并建议城市投资种植树木以应对城市热岛效应。

印度的空调效率低下。加州教授阿布扬卡尔表示，虽然改变温度设置会有所帮助，但要求空调更加节能的效果会更显著。

“收紧最低能效标准可以显著改变现状，”阿布扬卡尔说道。

总部位于新德里的能源节约经济联盟的能源节约专家普拉莫德·辛格称，空调规则提议是“朝着正确方向迈出的一步”，但更换全国约8000万台老旧低效空调是政府面临的主要挑战。

阿布扬卡尔表示，印度市场上许多空调的效率低下，在许多其他国家无法销售。

“尽管印度从中国进口了大部分空调的关键部件，但目前在印度销售的空调中，近80%在中国会被禁止销售，”他说道。

能源专家表示，其他一些小的改变也可以减少能源使用并降低消费者成本，例如确保新建筑有足够的通风，将空调与其他制冷方法结合使用，以及利用智能技术运行空调。

“如果用户同时运行吊扇，空调的使用会显著减少，因为房间会冷却得更快，”阿布扬卡尔说道。