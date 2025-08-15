土耳其驻韩国大使穆拉特·塔默尔（Murat Tamer）宣布，在1950年至1953年间发生的朝鲜战争中牺牲的四名土耳其士兵的遗骸已被找到，并已运回土耳其。

塔默尔向阿纳多卢通讯社表示，根据美国和朝鲜在2011年达成的一项协议，在朝鲜的坤乌里地区进行了挖掘工作——这是土耳其在战争中伤亡最为惨重的地区之一。挖掘过程中发现了许多骨骼和战争遗物。

坤乌里地区位于朝鲜，是一些最激烈战斗的发生地。土耳其在朝鲜战争中派出了第四大规模的部队，共计四个旅，总人数达21,212人。在16个参战国家中，土耳其的伤亡人数位列第三，共有约900名士兵阵亡或失踪。位于韩国釜山的联合国纪念公墓安葬了462名在战斗中牺牲的土耳其士兵。

塔梅尔表示，新发现的四具遗骸被送往美国夏威夷州的一个研究中心进行检查和重组，并进行了基因检测。他强调，为了获得准确的结果，研究人员对附着在骨骼上的布料碎片进行了详细分析，以确定这些士兵可能属于哪支军队，尤其是当时在联合国指挥下作战的部队。然而，由于新冠疫情的影响，研究工作被推迟。