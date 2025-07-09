英国外交大臣大卫·拉米表示，如果在被围困的加沙地区未能在数周内实现停火，英国准备对以色列实施额外制裁。

拉米周二在下议院外交事务委员会上表示，如果加沙的人道主义局势继续恶化，政府将”针对以色列“采取进一步行动。

工党议员亚历克斯·巴林格问道：“如果在未来几周内无法实现我们都在祈祷的停火……政府是否会采取进一步措施针对以色列？”

拉米回答：“是的，我们会。”

拉米的言论是在上个月英国、澳大利亚、加拿大、新西兰和挪威联合制裁以色列部长伊塔马尔·本-格维尔和贝扎莱尔·斯莫特里奇之后发表的。据报道，这些制裁是因为伦敦指控他们在加沙地区存在“严重侵犯人权”的行为。制裁措施包括旅行禁令和资产冻结。

尽管英国面临越来越大的压力，包括来自工党高级成员和工会的呼吁，要求正式承认巴勒斯坦国家地位，但拉米拒绝承诺具体的时间表。

拉米表示：“由于谈判过程的敏感性，我不会坚持时间表。”他强调，有必要评估承认决定是否会给当地带来有意义的变化。

他指出，尽管包括爱尔兰、西班牙和挪威在内的国家对巴勒斯坦的国际承认有所增加，但“我们看到的是约旦河西岸的进一步吞并”，这表明单靠承认并未推动和平进程。

以色列在加沙的屠杀

自2023年10月7日以来，以色列已在加沙杀害超过57,500名巴勒斯坦人，其中大多数是妇女和儿童。

据巴勒斯坦官方通讯社WAFA报道，大约11,000名巴勒斯坦人被埋在被摧毁的房屋废墟下。

然而，专家认为实际死亡人数远远超过加沙当局报告的数字，估计可能达到约200,000人。

在这场种族灭绝中，以色列将这个被封锁的飞地大部分变为废墟，并几乎迫使所有居民流离失所。

此外，以色列还阻止了急需的人道主义援助进入，仅允许一个备受争议的美国支持的援助组织进入，该组织被认为是为了绕过联合国的援助工作，并被谴责为“死亡陷阱”。