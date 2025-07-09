加沙战争
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英国表示若几周内未实现加沙停火协议则将对以色列施加进一步制裁
英国外交大臣拉米拒绝透露巴勒斯坦承认进程的具体时间表，称最新的承认未能阻止以色列对被占领的约旦河西岸的非法吞并。
英国表示若几周内未实现加沙停火协议则将对以色列施加进一步制裁
David Lammy says he won't tie himself to a specific time to recognise Palestine. / AFP
2025年7月9日

英国外交大臣大卫·拉米表示，如果在被围困的加沙地区未能在数周内实现停火，英国准备对以色列实施额外制裁。

拉米周二在下议院外交事务委员会上表示，如果加沙的人道主义局势继续恶化，政府将”针对以色列“采取进一步行动。

工党议员亚历克斯·巴林格问道：“如果在未来几周内无法实现我们都在祈祷的停火……政府是否会采取进一步措施针对以色列？”

拉米回答：“是的，我们会。”

拉米的言论是在上个月英国、澳大利亚、加拿大、新西兰和挪威联合制裁以色列部长伊塔马尔·本-格维尔和贝扎莱尔·斯莫特里奇之后发表的。据报道，这些制裁是因为伦敦指控他们在加沙地区存在“严重侵犯人权”的行为。制裁措施包括旅行禁令和资产冻结。

尽管英国面临越来越大的压力，包括来自工党高级成员和工会的呼吁，要求正式承认巴勒斯坦国家地位，但拉米拒绝承诺具体的时间表。

拉米表示：“由于谈判过程的敏感性，我不会坚持时间表。”他强调，有必要评估承认决定是否会给当地带来有意义的变化。

他指出，尽管包括爱尔兰、西班牙和挪威在内的国家对巴勒斯坦的国际承认有所增加，但“我们看到的是约旦河西岸的进一步吞并”，这表明单靠承认并未推动和平进程。

以色列在加沙的屠杀

自2023年10月7日以来，以色列已在加沙杀害超过57,500名巴勒斯坦人，其中大多数是妇女和儿童。

据巴勒斯坦官方通讯社WAFA报道，大约11,000名巴勒斯坦人被埋在被摧毁的房屋废墟下。

然而，专家认为实际死亡人数远远超过加沙当局报告的数字，估计可能达到约200,000人。

在这场种族灭绝中，以色列将这个被封锁的飞地大部分变为废墟，并几乎迫使所有居民流离失所。

此外，以色列还阻止了急需的人道主义援助进入，仅允许一个备受争议的美国支持的援助组织进入，该组织被认为是为了绕过联合国的援助工作，并被谴责为“死亡陷阱”。

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