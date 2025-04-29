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苏丹指责快速支援部队处决31多名平民
快速支援部队否认指责，称在视频中被看到处决平民的人员并非其成员。
苏丹指责快速支援部队处决31多名平民
Sudan’s foreign ministry has accused the Rapid Support Forces of executing more than 31 unarmed civilians in Omdurman. / Photo: AA
2025年4月29日

苏丹政府周一指控准军事组织快速支援部队（RSF）在首都喀土穆以西处处决了超过31名手无寸铁的平民。

“快速支援部队再次证明了其犯罪和恐怖主义本质，为其地区支持者代理对苏丹人民及其国家发动战争，”苏丹外交部在一份声明中表示。

“这起最新的恐怖犯罪震惊了人类良知，涉及在周日于恩图曼冷血处决了超过31名手无寸铁的平民，”声明补充道。

苏丹医生网络周日报告称，RSF部队在恩图曼的Al-Salha社区杀害了31人，其中包括儿童。活动人士在社交媒体上分享了视频，显示穿着RSF制服的人员向一群人开枪。

然而，RSF在周日的一份声明中否认了这一指控，声称视频中执行平民的武装人员并非其成员。数周以来，恩图曼的多个地区一直发生苏丹军队与RSF武装分子的冲突，该组织正在喀土穆州捍卫其最后的据点。

与此同时，根据军方声明，北达尔富尔州首府法希尔市也爆发了军队与RSF之间的激烈冲突。而法希尔抵抗协调委员会——一个基层民间组织——表示，“今天整个城市发生了涉及重型和轻型武器的激烈战斗。”

该委员会在一份声明中提到，由于城市目前面临的严峻局势，多个慈善厨房和配餐中心已暂时停止运营。“随着有意且猛烈的炮击加剧，为居民准备一顿热饭已成为对厨师和志愿者生命的威胁。”

这些慈善厨房为法希尔的数万居民以及内部流离失所者提供热餐，其中许多人已经在RSF实施的封锁下苦苦挣扎了一年多。

自2023年4月15日以来，RSF与苏丹军队为争夺国家控制权展开了激烈战斗，导致数千人死亡，并引发了全球最严重的人道主义危机之一。据联合国和地方当局统计，迄今已有超过2万人丧生，1500万人流离失所。然而，美国学者的研究估计死亡人数约为13万。

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