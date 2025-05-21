华盛顿特区——TRT World 再次荣获国际殊荣——这次是在 2025 年泰利奖颁奖典礼上，其社交视频系列《被剥夺权利的美国人》荣获“公共服务和行动主义”类别银奖。

通过引人入胜的叙事和真实、未经修饰的证词，该系列聚焦于数百万美国人——包括波多黎各、原住民保留地，甚至华盛顿特区——他们的声音被排除在国家最神圣的民主仪式之外——投票。

TRT 美国分社社长恩内斯·阿德利（Enes Adli）说道，“我很高兴与大家分享，我们位于华盛顿特区的数字团队——在伊斯坦布尔同事的宝贵支持下——再次获得了杰出的认可。”

阿德利赞扬了团队成员的“孜孜不倦的努力和创造性的愿景”，并表示：“这是对他们致力于有影响力的叙事的应得认可。”

该三集网络系列于2024年美国总统大选期间在 TRT World 的数字平台上发布，包括YouTube、TikTok、Facebook、Instagram和X，吸引了强烈的互动并引发了观众的讨论。

TRT World 华盛顿特区执行制片人巴巴·乌玛尔（Baba Umar）表示，“通过原创报道和实地采访，该系列揭示了美国多个群体的真实生活经历，这些群体实际上被剥夺了投票选举总统或国会议员的权利。我们的目标是为全球数字观众捕捉政治排斥的现象。”

《被剥夺权利的美国人》是 TRT World 致力于为被忽视群体发声、讲述需要关注的故事这一更广泛承诺的一部分。

泰利Telly奖是全球视频和电视领域的荣誉奖项，其第46届年度获奖名单宣布时表示，今年共收到“超过13000份参赛作品”。

今年的主题“故事成形”强调了当今创作者如何结合传统叙事技巧与新兴形式，探索视频的全方位潜力。

泰利奖执行董事阿曼达·尼德汉姆（Amanda Needham）在声明中说道，“今年的参赛作品让我感到震撼。

能够跨整个行业工作意味着泰利奖在提升真正优秀的视频作品方面独树一帜，无论是平台、屏幕还是制作方式。”

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