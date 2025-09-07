全球坚韧舰队于周六纪念土耳其裔美国人艾森努尔·埃兹吉·埃伊吉在被占领的约旦河西岸去世一周年，并通过社交媒体发文缅怀她的记忆。

该帖子写道，“艾森努尔以及数十万巴勒斯坦人和支持者在过去几十年中被以色列政府和占领势力杀害，而这些行为却完全没有受到惩罚。”

舰队将其使命描述为“为那些在为人类和公正和平而奋斗中被屠杀的人发声”，并表示此次航行是“对种族灭绝的抗议声明”。

声明中写道，“我们明白，人类的安全与自由与巴勒斯坦的命运息息相关，因此我们选择行动，就像艾森努尔所做的那样。当我们为巴勒斯坦航行时，她与我们同在。”

以色列狙击手射杀埃伊吉