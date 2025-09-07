国际
全球坚韧舰队扬帆，以纪念艾森努尔·埃兹吉·埃伊吉
活动人士表示,埃伊吉和成千上万的巴勒斯坦人在以色列的无罪豁免下被杀害,而这支舰队正驶向正义和人道主义。
全球苏穆德船队突破以色列的海上封锁，向加沙地带运送了必要的食品、药品和人道主义物资。 / AA
2025年9月7日

全球坚韧舰队于周六纪念土耳其裔美国人艾森努尔·埃兹吉·埃伊吉在被占领的约旦河西岸去世一周年，并通过社交媒体发文缅怀她的记忆。

该帖子写道，“艾森努尔以及数十万巴勒斯坦人和支持者在过去几十年中被以色列政府和占领势力杀害，而这些行为却完全没有受到惩罚。”

舰队将其使命描述为“为那些在为人类和公正和平而奋斗中被屠杀的人发声”，并表示此次航行是“对种族灭绝的抗议声明”。

声明中写道，“我们明白，人类的安全与自由与巴勒斯坦的命运息息相关，因此我们选择行动，就像艾森努尔所做的那样。当我们为巴勒斯坦航行时，她与我们同在。”

以色列狙击手射杀埃伊吉

26岁的埃伊吉于2024年9月6日在纳布卢斯附近抗议非法犹太定居点时，被以色列军队杀害。

视频证据和目击者的证词显示，埃伊吉是被以色列狙击手故意瞄准并射杀的。

尽管有这些证据，以色列军方的初步调查结果却声称，她“很可能”是“间接且非故意”被击中，因为军队当时正在向据称投掷石块的抗议者开火。

全球坚韧舰队是一个于2025年7月启动的国际人道主义行动，舰队由来自巴塞罗那等港口的50多艘船只组成，旨在打破以色列对加沙的海上封锁。

其主要目标是向加沙运送基本援助物资，如食品、药品和生活用品，目前加沙已被正式宣布处于饥荒状态。

